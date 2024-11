Fabiana Justus comove ao lembrar fase difícil: 'Não dá nem para explicar'

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais para falar sobre o diagnóstico de leucemia mieloide aguda que recebeu em janeiro deste ano

A influenciadora Fabiana Justus usou as redes sociais nesta segunda-feira, 5, para falar sobre o diagnóstico de leucemia mieloide aguda que recebeu em janeiro deste ano. Nos stories do Instagram, ela comentou a "tristeza" de lidar com o tratamento enquanto ainda amamentava seu filho caçula, Luigi, que tinha cinco meses na época.

"Eu ainda acho surreal que o diagnóstico veio quando o Luigi tinha apenas cinco meses. Lembro do perrengue que passei para o meu leite secar e da tristeza que foi esse rompimento para mim. Foi tão difícil esse processo que não dá nem para explicar! Mas graças a Deus o Luigi é um bebê muito feliz e cercado de muito amor", escreveu ela.

Atualmente, Luigi tem 1 ano e dois meses. Ele é fruto da união de 21 anos entre Fabiana e Bruno Levi D'Ancona. O casal também tem as gêmeas Chiara e Sienna, de 5 anos.

Post de Fabiana Justus no Instagram

Fabiana Justus faz lista de planos para o futuro

A influenciadora ainda falou sobre as coisas que deseja fazer. "Tem tantas 'primeiras vezes' para viver de novo!", escreveu Fabiana. "A primeira vez que eu puder tomar sol sem medo. A primeira vez que eu voltar a andar de avião. A primeira vez que eu for a um show novamente. A primeira viagem longa com a família. A primeira viagem romântica com meu marido. A primeira vez que eu passar um dia inteiro sem o despertador do remédio tocar. A primeira salada que eu comer fora de casa. A primeira vez que eu fizer algum procedimento estético – esse é meio fútil, mas quem não gosta, né?".

E em meio ao tratamento contra o câncer, Fabiana decidiu raspar os cabelos. Agora, cerca de quase 9 meses após o transplante, que foi um sucesso, ela revelou que os fios estão crescendo cada vez mais.

Leia também: Fabiana Justus encanta ao mostrar os filhos fantasiados: 'Crianças lindas'