Ex-paquitas ressignificam tratejória em documentário: 'Valores sociais'

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão refletem sobre o documentário Pra Sempre Paquitas, que estreia em setembro, no Globoplay

O sentimento de nostalgia se mistura a ansiedade para a estreia da série documental Pra Sempre Paquitas, marcada para 16 de setembro, no Globoplay. A produção vai relembrar a trajetória e revelar os bastidores das assistentes de palco de Xuxa Meneghel (62), que marcaram a história da televisão brasileira entre os anos 1980 e 2000. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, as ex-paquitas Tatiana Maranhão (47) e Ana Paula Guimarães (51), a Catu, idealizadoras do projeto, refletem: "Valores sociais".

O documentário vai chegar na plataforma de streaming de uma só vez, recheado de depoimentos e imagens inéditas. “Que privilégio poder fazer isso na maturidade e ainda deixar um legado para reflexão das novas gerações, tão comprometidas com o empoderamento feminino, o racismo, com uma nova visão sobre a estética e de valores sociais. É lindo viver conscientemente a evolução e se deixar transformar por ela”, fala Tati, hoje assessora de imprensa da eterna Rainha dos Baixinhos.

“Foi uma autoanálise! A gente vivia num mundo politicamente incorreto. É rever a ausência de uma paquita negra, da diversidade, falar abertamente sobre traumas que temos ou tivemos, mas não deixar de falar do grande sonho que permeou várias gerações e do momento mágico, lúdico que foi viver essa história ao lado da Xuxa”, emenda Catu.

Na época, ser paquita e dividir o palco com a Xuxa era o desejo de quase toda menina e, independentemente das circunstâncias, todas as ex-paquitas são unânimes em dizer que essa história foi, sim, a conquista de um sonho! “Entrei aos 10 anos como Paquita e hoje, aos 47, continuo aqui. Foram muitos sonhos realizados, aprendizados, amizades de uma vida inteira, lembranças de muito amor e carinho do público, mas também dores, erros, vazios.Ingredientes de uma história vitoriosa de sucesso”, define Tati. “É um legado que vou levar para o resto da minha vida. Ter aquela vivência ali foi algo especial e que eu carrego com muito carinho”, reforça Catu.

Tatiana Maranhão, Xuxa Meneghel e Ana Paula Guimarães - REVISTA CARAS

MAIS SOBRE A SÉRIE DOCUMENTAL

Por meio de depoimentos emocionados, entre eles o da rainha Xuxa, a produção resgata as histórias de amizade e união, as primeiras experiências, os medos, os climas de descontração nos bastidores, as paixões, os sonhos, os diferentes pontos de vista e as decepções.

Pra Sempre Paquitas conta com depoimentos de 27 das 29 paquitas: Ana Paula Almeida, Ana Paula Guimarães, Andréa Faria, Andrea Veiga, Andrezza Cruz, Bárbara Borges, Bianca Rinaldi, Caren Lima, Catia Paganote, Daiane Amêndola, Flávia Fernandes, Gabriella Ferreira, Gisele Delaia, Graziella Schmitt, Heloísa Morgado, Joana Mineiro, Juliana Baroni, Lana Rhodes, Letícia Barros, Leticia Spiller, Luise Wischermann, Monique Alfradique, Priscilla Couto, Roberta Cipriani, Stephanie Lourenço, Tatiana Maranhão e Thalita Ribeiro.

O documentário também vai trazer entrevistas com paquitas estrangeiras (chilenas, argentinas, uruguaia e peruana), além de trechos inéditos da entrevista que Natasha Pierce, a paquita norte-americana, e única negra do grupo, havia concedido para Xuxa, o Documentário.

Ainda participam da produção figuras do universo que as envolviam: desde as mais conhecidas e parceiras de palco, como Adriana Bombom (50) e as Irmãs Metralha, Mariana e Roberta Richard, até suas mães, passando por pessoas que trabalhavam nos bastidores dos programas, jornalistas, psicólogos e fãs.