Ex-paquita relembra dificuldade para assumir bissexualidade

Stephanie Lourenço, ex-paquita, relembrou como foi difícil quando precisou assumir a sua bissexualidade para a família e para o público

No dia 16 de setembro, estreia o documentário Para Sempre Paquitas, no Globoplay. A produção conta com depoimentos de 27 ex-paquitas, entre elas Stephanie Lourenço.

A atriz fez parte da última geração, escolhida no início dos anos 2000, e foi a única a revelar a bissexualidade entre as paquitas. Aos 36 anos, Stephanie fala abertamente sobre o assunto, mas nem sempre foi assim. E a famosa terá destaque no documentário. "Sou muito fã. Ela é maravilhosa", elogiou Ana Paula Guimarães, uma das idealizadoras do projeto.

Em uma recente postagem no Instagram, Stephanie comentou sobre seu teste para ser paquita e revelou que sempre foi fã de Xuxa Meneghel. "Depois de uma primeira bateria de testes, com o cabelo na cara, dei uma entrevista no palco do programa junto com as outras candidatas. Eu estava super confiante e sabia exatamente o que falaria. Ainda enfrentaríamos alguns meses de mais testes e mais espera. Exatamente este momento foi a primeira vez que fiquei de frente para meu ídolo de infância o que me deixou completamente sem ar e sem palavras como vocês podem ver. Não consegui formar uma frase completa", disse ela.

Em uma entrevista para O Globo, em 2022, Stephanie revelou que demorou 20 anos para conseguir assumir a sua sexualidade. "Eu tinha uma vontade de me expressar, mas me sentia muito reprimida porque eram outros tempos. Eu só consegui falar abertamente sobre isso 20 anos depois, quando tive coragem de me assumir para os meus pais", contou.

A série documental

Por meio de depoimentos emocionados, entre eles o da rainha Xuxa, a produção resgata as histórias de amizade e união, as primeiras experiências, os medos, os climas de descontração nos bastidores, as paixões, os sonhos, os diferentes pontos de vista e as decepções. Pra Sempre Paquitas conta com depoimentos de 27 das 29 paquitas. Vanessa Melo e Diane Dantas, da Nova Geração, de 1995, não participam.