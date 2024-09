A ex-paquita Ana Paula Guimarães, conhecida como Catuxa, revê sua trajetória na série documental Pra Sempre Paquitas, no Globoplay

A ex-paquita Ana Paula Guimarães, que ficou imortalizada pelo apelido Catuxa, revê sua trajetória na série documental Pra Sempre Paquitas, que tem estreia marcada para 16 de setembro, no Globoplay. Em entrevista ao jornal Extra, a paquita da primeira geração relembrou algumas memórias que reviveu com o projeto.

“Comecei com 13 anos. Foi um tempo de aprendizado e diversão. Era uma rotina árdua e feliz. Mas com momentos tristes”, lembra a diretora, que precisou lidar com obrigações e broncas desde cedo. “As cobranças em cima do corpo eram pesadas. A gente vivia na base do medo. Tinha muita insegurança, nossa autoestima era jogada lá embaixo”.

Na produção do streaming, elas também contam sobre os casos de abuso moral e ameaças de demissão. “A gente se preocupou em contextualizar a época. As que vieram depois não sofreram tantos abusos. A gente não entendia que era abuso, engolia o choro e seguia. Não estamos fazendo o doc para atacar ninguém. Mas nenhum abuso tem que ser normalizado”, detalhou.

Atualmente, ela é diretora de séries e novelas da Globo. De 1987 a 1989, ela vestiu as botinhas brancas e o uniforme de soldadinho usado pelas assistentes de Xuxa. Em 1991, fez parte dos programas internacionais da Rainha dos Baixinhos. No ano seguinte, com a saída de Leticia Spiller, retornou ao grupo principal. Já a partir dos anos 2000, passou a trabalhar nos bastidores como produtora, assistente de direção e diretora dos programas e DVDs de Xuxa.

A série documental

Por meio de depoimentos emocionados, entre eles o da rainha Xuxa, a produção resgata as histórias de amizade e união, as primeiras experiências, os medos, os climas de descontração nos bastidores, as paixões, os sonhos, os diferentes pontos de vista e as decepções. Pra Sempre Paquitas conta com depoimentos de 27 das 29 paquitas. Vanessa Melo e Diane Dantas, da Nova geração, de 1995, não participam.