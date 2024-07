Ex-Pânico, Carlinhos Mendigo conta detalhes de seus dias na prisão

O humorista Carlinhos Mendigo, preso em junho por dívida de pensão alimentícia, descreveu a cela onde ficou: 'Ratos passando'

O comediante Carlinhos Mendigo, preso em junho deste ano por uma dívida de mais de R$ 246 mil em pensão alimentícia, falou novamente a respeito do ocorrido em sua vida pessoal. Após se pronunciar pela primeira vez nos últimos dias, o ex-integrante do programa Pânico detalhou como foi o período em que permaneceu na prisão.

Em entrevista ao podcast 'Ticaracaticast', o humorista relatou que dividiu uma cela com outras 12 pessoas. Carlinhos ficou preso por 30 dias no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, em São Paulo, e foi solto no último dia 18 de julho.

De acordo com ele, o local era cercado por sangue de animal. O comediante ainda ressaltou que não estava falando mal da cela, mas apenas a descrevendo. "Tinha sangue de carrapato, percevejo e ratos passando. Não estou falando mal, o próprio lugar fala por si", declarou.

Em seguida, Carlinhos Mendigo contou que foi muito bem tratado por seus companheiros. "Agradeço a galera, eles foram muito receptivos e muito legais. Conheciam nosso trabalho no Pânico e eram fãs do programa", declarou o humorista.

Vale lembrar que, recentemente, o famoso revelou em entrevista ao 'Pânico', da Jovem Pan, que já havia pedido revisão da pensão de seu filho, uma vez que seu salário não era mais compatível com o valor acordado.

"Só foi revisada depois de seis anos, mas não foi para um valor que era adequado ao meu salário, eu não conseguia pagar, mas continuei mandando de acordo com o que eu podia, mas era um valor ótimo", disse.

O que aconteceu com Carlinhos Mendigo?

Em junho deste ano, Carlinhos Mendigo, que ficou conhecido por sua participação no programa "Pânico na TV", foi preso após passar dois anos foragido. O comediante estava sendo procurado por não pagar a pensão alimentícia ao filho, fruto de um antigo relacionamento com a ex-assistente de palco Aline Hauck.

Carlinhos, que ficou conhecido por interpretar personagens humorísticos como 'Silvio Santos Reptiliano', 'Mendigo' e 'Presidente Molusco', estava sendo procurado pela polícia há dois anos. Isso porque a justiça já havia determinado sua prisão temporária devido à dívida de pensão alimentícia de seu filho, que já está com 14 anos.

Na época, segundo o Correio Braziliense, a dívida acumulada do humorista totalizava R$ 246,9 mil. Carlinhos passaria por uma audiência de custódia e seria liberado caso pagasse o valor devido. De acordo com a Record TV, ao chegar na porta da delegacia e ser abordado por jornalistas, o comediante ironizou a situação.