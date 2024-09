Ex-namorada de Príncipe Harry anuncia nascimento da segunda filha

Chelsy Davy, ex-namorada de Príncipe Harry, fez um post raro nas redes sociais para anunciar o nascimento da segunda filha

Nesta quinta-feira, 5, Chelsy Davy, ex-namorada de Príncipe Harry, usou a sua conta no Instagram para anunciar que ela agora é mãe de dois filhos. A moça, com quem o Duque de Sussex namorou entre 2004 e 2010, contou que teve uma menina, que recebeu o nome Chloe.

Primeiro, Chelsy postou uma foto em que aparece sozinha sorrindo. Em seguida, ela mostrou uma imagm em que aparece de costas com uma bebê no colo. Por último, a empresária mostrou detalhes de sua nova coleção de joias.

“POV: já se passaram três anos e dois bebês desde sua última coleção nova, mas você está mega empolgada por estar de volta ao jogo. Apresentando a Coleção Chloe, nomeada em homenagem à minha garotinha. Espero que vocês gostem tanto quanto eu", escreveu ela na legenda.

O último post de Chelsy no Instagram havia sido em outubro de 2022, alguns meses após ela ter seu primogênito Leo, fruto do seu casamento com Sam Cuttmore-Scott.

Chelsy e Harry se conheceram em 2004 e tiveram um longo relacionamento. O casal se separou em 2010, mas ao que tudo indica a amizade continuou. Prova disso é que Chelsy marcou presença no casamento de Príncipe Harry e Meghan Markle, em 2018.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por chelsydavy (@chelsydavy)

Retorno para o Reino Unido?

A ida do príncipe Harry para os Estados Unidos há alguns anos segue sendo alvo de rumores na imprensa internacional. Desta vez, os boatos diziam que ele poderia retomar seu trabalho na realeza britânica ao cogitar voltar para a Inglaterra. Porém, os rumores foram desmentidos e atualizados pelo site Daily Mail.

Segundo a nova reportagem, Harry não tem interesse em voltar para o Reino Unido com o objetivo de retomar seus deveres como membro da família real. Ele não quer deixar os Estados Unidos, que é onde vive com sua família, e já construiu um novo círculo de amigos, além de ter projetos na América do Norte.

Desse modo, os rumores de que ele estaria planejando um retorno para sua antiga sua vida não se confirmaram. Porém, outra publicação do Mail on Sunday informou que Harry está com dificuldades de se relacionar com os publicitários de Hollywood. Ele teria procurado profissionais do Reino Unido para ajudá-lo em sua nova vida pública.

O objetivo de Harry é criar uma estratégia para se reaproximar do pai, o Rei Charles III, mas sem deixar os Estados Unidos. Para isso, ele precisa de um novo assessor de relações públicas. “Ele está pensando: ‘Preciso fazer algo diferente porque o que estou fazendo não está funcionando’”, afirmou uma fonte.