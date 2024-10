Ex-marido de Sabrina Sato revela como é a relação com o atual noivo dela

Ex-marido de Sabrina Sato, Duda Nagle abre o jogo sobre como é conviver com Nicolas Prattes, que é o atual noivo de sua ex-mulher

O ator Duda Nagle demonstrou a sua maturidade ao contar que convive muito bem com o ator Nicolas Prattes, que é o atual noivo de sua ex-mulher, Sabrina Sato. Depois que ela anunciou que vai ter um segundo filho, Nagle foi entrevistado em um podcast e abriu o jogo sobre a relação com o padrasto da filha, Zoe, de 5 anos.

Duda contou que já conheceu Nicolas pessoalmente e que eles se identificaram por causa de semelhanças em suas vidas. Inclusive, eles se deram tão bem que Nagle se questionou se estava sendo amigo demais do padrasto da filha.

"A gente já se encontrou, mas eu fico me segurando para não ser amigo demais, porque não sei até que ponto... Acaba que, sei lá, quando você tem afinidade, fica naquela de naturalmente a profissão é a mesma, interesse em comum, tem um monte de assunto, mas ficava naquela 'será que estou sendo muito amigão, rápido demais', não tenho experiência de ex-marido com atual, mas fluiu muito bem. Ele já foi lá em casa, já fizemos passeio juntos, levamos a Zoe na escola", disse ele no Papagaio Falante.

Duda Nagle também contou que foi comunicado da gravidez da ex-mulher

Ainda no podcast, Duda Nagle contou que recebeu a notícia da nova gravidez de Sabrina Sato por ela mesma. "Ela me ligou e contou. Fiquei muito feliz porque é um casal muito legal, ele é um bom garoto, os dois têm uma energia boa juntos", afirmou ele.

Inclusive, ele garantiu que acredita que vai ser bom para Zoe ter um irmãozinho. "Vai ser bom para a Zoe. Vai ser bom para todo mundo. Que bom que deu certo e que ela achou um cara legal. Torço muito por eles", afirmou.