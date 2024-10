Após Sabrina Sato anunciar gravidez, Zoe surge ninando boneca

Aos 5 anos de vida, Zoe foi promovida à irmã mais velha! Após a mãe, Sabrina Sato, anunciar que está grávida pela segunda vez, a menina posa com boneca de bebê

Discreta com o anúncio de sua gravidez, a apresentadora Sabrina Sato agitou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 16, ao compartilhar uma foto encantadora de sua filha mais velha, Zoe, de cinco anos. Nos stories do Instagram, ela exibiu uma imagem da menina brincando de ninar uma boneca.

Zoe foi promovida à irmã mais velha com a notícia de que Sabrina está grávida. A estrela está no início da gravidez de seu segundo bebê, sendo que é o primeiro herdeiro do seu noivado com o ator Nicolas Prattes.

A notícia da gravidez se tornou pública nesta quarta-feira, 16, por meio dos colunistas Gabriel Perline, da Contigo!, e Leo Dias. Logo depois, a equipe dela confirmou a gestação publicamente. "Uma nova gestação é uma benção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", informaram.

Vale lembrar que os dois estão juntos há apenas 8 meses. Eles assumiram o namoro em fevereiro, durante o Carnaval de 2024, e ficaram noivos em setembro.

Zoe, filha de Sabrina Sato e Duda Nagle

Relembre como foi anúncio da primeira gravidez de Sabrina Sato

Em 2018, Sabrina Sato e o namorado da época, o ator Duda Nagle, anunciaram a espera pela primeira filha em abril daquele ano. Em um post no Instagram, os dois compartilharam um vídeo com imagens carinhosas e ela compartilhou a mensagem sobre a alegria de se tornar mãe.

"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", disse ela na época.