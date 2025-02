Ex-jogador Marcelinho Carioca se casa com modelo; saiba quem é!

O ex-jogador de futebol Marcelinho Carioca se casou neste domingo, 23, com a modelo Ariane Carvalho, Rainha da Festa de Peão de Jandira

Marcelinho Carioca se casou com a modelo Ariane Carvalho neste último domingo, 23, na Fazenda Dona Inês, em Itatiba, no interior de São Paulo.

Em suas redes sociais, o ex-jogador de futebol compartilhou alguns registros com a noiva e também postou um vídeo com a surpresa que recebeu da amada: um quadro dos noivos ao lado dos pais dele, que já faleceram. Marcelinho ficou bastante emocionado e falou sobre o presente.

"Ainda sem palavras… No dia mais especial da minha vida, fui surpreendido de uma forma que me tirou o chão e me quebrou por inteiro. Esse quadro, com a imagem do meu saudoso pai Adilson, minha querida e saudosa mãe Sueli e minha amada cachorrinha Madonna, foi mais do que um presente… foi um lembrete do amor infinito e da honra que sempre terei por eles", disse o ex-atleta na legenda da publicação.

"Minha esposa, Ariane, você não tem ideia do que isso significou para mim. Obrigado, de coração, por esse gesto que marcou minha alma para sempre. Meus irmãos, vocês fazem parte disso. Levo comigo cada ensinamento, cada memória e cada exemplo que me deram. Hoje e sempre, minha vida é para honrá-los!", finalizou.

Veja as fotos do casamento:

Quem é Ariane Carvalho?

Ariane Carvalho, esposa de Marcelinho Carioca, é modelo paulista, produtora, Rainha da Festa de Peão de Jandira e já trabalhou em programas do SBT. Além disso, ela também acumula títulos de 2ª Princesa da Festa do Peão de Americana 2022 e de Rainha da Festa do Peão de Cotia 2019.

O namoro entre eles foi anunciado em dezembro de 2024, um ano após o ex-jogador ficar mais de 24 horas em cativeiro, após ser acusado de se envolver com uma mulher casada. Marcelinho foi sequestrado no dia 17 de dezembro de 2023 por três homens armados, quando conversava com Taís Moreira em um carro. Na época, o ex-atleta foi obrigado pelos sequestradores a gravar um vídeo falando que havia sido sequestrado após sair com uma mulher casada.

