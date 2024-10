Ex de Sabrina Sato, João Vicente comemora gravidez da apresentadora: ‘Amarei meu sobrinho’

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador João Vicente fala com carinho da gravidez de Sabrina Sato. Eles namoraram entre 2013 e 2015 e hoje são grandes amigos

Sabrina Sato (43) e Nicolas Prattes (27) estão à espera do primeiro filho! A notícia, confirmada nesta quarta-feira, 16, pela assessoria de imprensa da artista, foi celebrada por fãs, familiares e amigos famosos da apresentadora, nas redes sociais. Ex da musa, o apresentador, ator e roteirista João Vicente (41) gravou um vídeo superdivertido reagindo a boa notícia, que garantiu muitas risadas dos internautas.

Na publicação compartilha no perfil do Porta dos Fundos, no Instagram, João aparece chorando em diferentes lugares, com a legenda: "Quando você descobre que sua ex está grávida". Procurado pela CARAS Brasil, ele fala com carinho da novidade: “Amarei meu sobrinho”.

João e Sabrina namoraram entre 2013 e 2015 e hoje são grandes amigos. “Eu e Sabrina somos muito amigos. Eu a amo profundamente, assim como amarei esse meu sobrinho (ou sobrinha), que nascerá com muita saúde, cercado de amor e felicidade”, ressalta.

Revelado pelo colunista Gabriel Perline, do site da Contigo!, Sabrina Sato confirmou a gestação na manhã desta quarta-feira, 16. Por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, ela disse que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes. O casal está junto desde o início deste ano e ficou noivo em setembro. A apresentadora está com dois meses de gestação.

"Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disse a nota.

Há algumas semanas, o colunista recebeu informações de que a apresentadora estaria gestante e resolveu averiguar com ela os boatos. Sabrina, então, confirmou que está grávida do ator. Ela já é mãe de Zoe (5), fruto do antigo casamento com o ator Duda Nagle (41).

