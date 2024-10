Sabrina Sato já havia revelado sonho de aumentar a família com Duda Nagle: ‘Mais filhos’

Em entrevista à Revista CARAS no ano de 2019, Sabrina Sato confessou desejo de dar um irmãozinho para a pequena Zoe. Na época, a menina tinha apenas 1 ano

Sabrina Sato (43) nunca negou o quanto é apaixonada pela maternidade. Em 2019, a apresentadora, que foi capa da Revista CARAS, confessou o desejo de aumentar a família com o ator Duda Nagle (41), com quem era casada na época. Os dois, que são pais da pequena Zoe (5), se separaram em 2023. Hoje, vivendo um romance de quase um ano com o também ator Nicolas Prattes (27), o Rudá, de Mania de Você, a artista revela que está grávida de 2 meses do segundo filho.

Na entrevista para a CARAS, Sabrina celebrava o primeiro aniversário de Zoe, que havia acabado de completar 1 aninho. A mamãe não tinha dúvidas que, depois de tanto aprendizado e maturidade adquiridos naquele último ano, precisava celebrar. “A sensação é que vivi mais esse ano do que todos os outros da minha vida. Fiquei com medos bobos, ao mesmo tempo que amadureci e me tornei uma mulher corajosa e forte”, disse.

A apresentadora ainda destacou que estava disposta a aumentar a família e realizar um sonho antigo. "Sou movida a sonhos e sonho em me casar com Duda e ter mais filhos, mas quero curtir esta fase da Zoe, afinal, as mudanças são diárias. Além disso, estou focada no trabalho, um desafio que promete ser como um filho”, contou ela, que na época comandava o programa Sobre Nós Dois, com Marcelo Adnet, no GNT.

Duda e Sabrina não conseguiram concretizar o sonho, já que eles anunciaram o fim do relacionamento no início de 2023. Os dois estavam juntos desde 2016 e chegaram a enfrentar uma crise conjugal durante a pandemia.

‘MAIOR PRESENTE DE DEUS’

Em maio de 2020, Sabrina Sato aproveitou o Dia das Mães para falar sobre a vida de mãe. Por meio do Instagram, ela compartilhou alguns cliques do início da maternidade. "Ser mãe é o maior presente que ganhei de Deus. Eu nunca imaginei sentir algo tão forte. E o dia das Mães de hoje não é como os outros. Hoje é dia de usar toda a força do amor para celebrar aquela que nos presenteou com a vida. Sou muito grata por estar com a minha mãe, mas sei o quanto é difícil para ela estar longe dos meus irmãos nesse período", iniciou.

"É por isso que, mais do que nunca, eu desejo um Feliz dia das mães, cheio de amor, especialmente para todas as mães que estão longe de seus filhos e para as mães que estão trabalhando na linha de frente. Rezo para que tudo isso passe logo e que no próximo dia das mães, todos possam estar juntos novamente", finalizou a apresentadora.

SEGUNDA GESTAÇÃO

Revelado pelo colunista Gabriel Perline, do site da Contigo!, Sabrina Sato confirmou a gestação na manhã desta quarta-feira, 16. Por meio de um comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, ela disse que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes.

"Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", disse a nota.

Há algumas semanas, o colunista recebeu informações de que a apresentadora estaria gestante e resolveu averiguar com ela os boatos. Sabrina, então, confirmou que está grávida do namorado.