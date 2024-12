Você sabia? Marjorie Estiano quase foi uma integrante do grupo Rouge

Vencedora da categoria Melhor Atriz de Série, no prêmio Melhores do Ano, da Globo, Marjorie Estiano começou como cantora; relembre

No último domingo, 15, aconteceu a 28ª edição do Melhores do Ano, premiação comandada por Luciano Huck, na Globo, e a atriz Marjorie Estiano foi uma das vencedoras mais comentadas, após receber o prêmio da categoria Melhor Atriz de Série, disputado com as talentosas Belize Pombale Letícia Colin. O que nem todo mundo sabe, é que a artista de grande destaque da série Fim, do Globoplay, começou a carreira como cantora e poderia ter sido uma das integrantes do grupo Rouge.

Relembre o início de carreira de Marjorie Estiano

Antes de ficar conhecida como a vilã Natasha, de Malhação, em 2004, que encantou todo o Brasil com hits como Você Sempre Será e Por Mais Que Eu Tente, Marjorie Estiano participou do programa Popstars, exibido no SBT em 2002.

O programa que revelava talentos musicais foi o responsável por unir Aline Wirley, Fantine Thó, Karin Hills, Li Martins e Lu Andrade, e transformar no grupo Rouge, que viria a ser um enorme sucesso dos anos 2000.

Marjorie não avançou nas etapas necessárias para se tornar vencedora ou parte do grupo, mas viu a sua carreira decolar no ano seguinte ao compor o elenco de Malhação, na Globo.

A artista é dona de três álbuns, o primeiro sólo, que carrega o seu próprio nome, lançado em 2005, o segundo intitulado Flores, Amores e Blablablá, lançado em 2007 e o terceiro e último, lançado sete anos depois, que se chama Oito.

Enquanto lançava as obras musicais, Marjorie se solidificou como atriz. Ela compôs o elenco de novelas como Páginas da Vida, em 2006, Duas Caras e Caminho das Índias, em 2007, A Vida da Gente, em 2011, e outros inúmeros sucessos da Globo.

Em 2007, a artista atingiu outro patamar de destaque com a série Sob Pressão, no papel da Dra. Carolina Alencar. Durante a Pandemia, em 2020, ela esteve em Sob Pressão: Plantão Covid e atualmente é o grande destaque da série Fim, do Globoplay.