Leandra Leal se surpreende com atitude da filha mais velha: 'Quase desmaiei'

A atriz Leandra Leal encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo editado por sua filha mais velha, Júlia, de 10 anos

A atriz Leandra Leal contou que ficou surpresa ao ver um vídeo editado por sua filha mais velha, Júlia, de 10 anos. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou duas entraram na trend da melancia, popular nas redes sociais, enquanto a atriz estava grávida do caçula da família, Damião, que veio ao mundo agosto de 2024.

No vídeo compartilhado, a atriz aparece comendo uma fatia da fruta e, em seguida, com a barriga de gravidez bem crescida. "Minha filha não tem rede social, tem um celular que usa para viajar sem aplicativos de redes, mas mesmo assim memes e trends entram por uma fresta gigantesca… Volta e meia ela me pede para fazer um vídeo", iniciou ela na legenda.

"Quando eu fiquei grávida, ela me pediu para fazer 'o vídeo da melancia'. Ela mesma produziu tudo, filmamos a primeira parte e ela aguardou pacientemente eu completar 37 semanas (para gravar a segunda parte)", continuou Leandra.

Apesar de o bebê ter nascido no dia 16 de agosto, o vídeo só ficou pronto agora. "A gente filmou, o irmão nasceu no dia seguinte e acabou que ela não editou. Ontem, ela saiu oficialmente de férias, viajou sozinha a São Paulo para encontrar o pai. Com o celular na mão, ela resolveu editar o vídeo no voo. Quando chegou a mensagem com o vídeo, eu quase desmaiei!", contou Leandra.

Que completou: "Que coisa mais linda, que amor gigante. Juju fez algo muito amoroso e escolheu deixar no vídeo os bastidores da chegada do irmão, a ideia dela, a nossa preparação… Nunca pensei que uma trend daria tanta teoria mas a mãe aqui ficou muito emocionada", postou a atriz.

Vale lembrar que a pequena Júlia é filha de Leandra Leal com Alexandre Youssef, seu ex-marido. Além da menina, a atriz também é mãe de Damião, fruto de seu atual casamento com Guilherme Burgos.

Quer ver o vídeo compartilhado pela atriz?