Rafa Kalimann e Allan Souza tomam atitude em meio a rumores de término

A atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima teriam terminado o namoro. Segundo noticiou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o romance deles chegou ao fim, mas os dois ainda não se manifestaram sobre o assunto. Com isso, os fãs mais atentos perceberam que os dois tomaram uma atitude em suas redes sociais.

Após quase um ano juntos, o ator deixou de seguir a ex-BBB no Instagram, e o mesmo aconteceu com ela, que também deu unfollow no artista. Além disso, eles apagaram fotos e registros que tinham juntos.

Procurada, a quipe da assessoria de imprensa dela disse que não comenta sobre o assunto porque não falam sobre a vida pessoal dela.

Rafa e Allan completaram 1 ano de namoro no início de novembro, mas vale lembrar que eles só assumiram o romance oficialmente em março de 2024. Eles chegaram a engravidar pela primeira vez, mas sofreu um aborto espontâneo em maio.

Rafa Kalimann e Allan Souza Lima deixam de se seguir no Instagram (Reprodução)

Antes do término, Rafa Kalimann usou as redes sociais para compartilhar uma declaração especial ao namorado, o ator Allan Souza Lima. Em seu Instagram oficial, a famosa reuniu momentos marcantes ao lado do companheiro e celebrou o primeiro ano de união do casal.

"1 ano de nós, charme. De um encontro que não tinha como correr porque a vida tava mexendo os pauzinhos há tempos pra fazer acontecer. Um ano do nosso primeiro dia, da cervejinha na Bambina cantando banda Magníficos e não vendo opção a não ser deixar sermos nós", iniciou Rafa na legenda da publicação.

"365 dias que o frio na barriga está aqui me mostrando que tenho meu melhor amigo como namorado, que amadureceremos muito juntos e que nossa força maior tá aí, na nossa evolução... que a paixão adolescente que nos alimenta tanto faz ser cada dia mais gostoso esse melhor abraço. Um bom dia pra ser vivido, um bom encontro. Obrigada aí Paizinho, tem duas pessoas bem felizes por aqui, continue blindando", completou a atriz.

