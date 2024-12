Ex de Rafa Kalimann faz post enigmático nas redes sociais: ‘Me perguntam’

Pouco tempo após se separar de Rafa Kalimann, Allan Souza Lima compartilha texto enigmático nos stories do Instagram

Solteiro, o ator Allan Souza Lima deixou os seguidores com a ‘pulga atrás da orelha’ ao fazer um post enigmático nas redes sociais. Ele é ex-namorado da atriz Rafa Kalimann, com quem terminou há pouco tempo. Na manhã desta segunda-feira, 9, o rapaz compartilhou uma mensagem sobre amizade nos stories do Instagram.

“Frases que falei por aí: ‘-Me perguntaram por esses tempos o que eu mais conquistei de valor durante o percurso da minha vida. Eu respondi: -A amizade. Meus leais amigos. Esse bem precioso ninguém me tira. O preço da lealdade é um valor inestimável. Bom dia”, escreveu.

O post dele ganhou repercussão porque foi feito pouco tempo depois de Rafa Kalimann ser vista em um evento do cantor Nattan. Os boatos dizem que Rafa e Nattan estariam vivendo um affair, mas eles não confirmaram ou negaram nada.

Rafa e Allan completaram 1 ano de namoro no início de novembro, mas vale lembrar que eles só assumiram o romance oficialmente em março de 2024. Eles chegaram a engravidar pela primeira vez, mas sofreu um aborto espontâneo em maio.

Separação de Rafa Kalimann e Allan Souza Lima

A atriz Rafa Kalimann e o ator Allan Souza Lima terminaram o namoro. Segundo noticiou a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, o romance deles chegou ao fim, mas os dois ainda não se manifestaram sobre o assunto. Com isso, os fãs mais atentos perceberam que os dois tomaram uma atitude em suas redes sociais.

Após quase um ano juntos, o ator deixou de seguir a ex-BBB no Instagram, e o mesmo aconteceu com ela, que também deu unfollow no artista. Além disso, eles apagaram fotos e registros que tinham juntos.

Procurada, a quipe da assessoria de imprensa dela disse que não comenta sobre o assunto porque não falam sobre a vida pessoal dela.