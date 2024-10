Isa Ranieri anuncia separação de Everton Cebolinha após 8 anos de casamento

A influenciadora Isa Ranieri usou as redes sociais para anunciar o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha

A influenciadora Isa Ranieri anunciou o fim de seu casamento com o jogador de futebol Everton Cebolinha. Nesta quarta-feira, 9, ela compartilhou um texto falando sobre separação e destacou que, embora ainda haja amor, só ele não é suficiente para sustentar o matrimônio. Os dois ficaram juntos por oito anos e têm três filhos: Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1.

"Em 8 anos de história, mergulhamos fundo e intensamente em tudo que construímos. Namoramos, nos casamos, tivemos nossos filhos, e fomos por muito tempo felizes, em Deus. Em todo esse tempo, fui a melhor que pude. Orei, entreguei, dei a minha vida, meu tempo e toda minha saúde emocional pela nossa família", iniciou ela.

Em seguida, ressaltou que as brigas entre casais são comuns, mas é preciso reconhecer os limites. "Nenhum casal é perfeito, e pasmem: todos passam por crises, isso é um fato. No entanto, da mesma forma que amor não falta, só amor não basta. Saber os nossos limites e com maturidade escolhermos a paz é fundamental para qualquer relacionamento, seja familiar, amoroso ou até uma amizade", enfatizou.

Isa disse que não queria expor o término. "Queria apenas seguir a minha vida e pronto. Infelizmente isso não é possível pelo mundo midiático que nos rodeia e vive de suposições e ideias que nem sei de onde tiram. E claro, também em consideração a todas as pessoas que nos rodeiam, seguem e torcem tanto pela gente. Quem nos conhece de verdade sabe do nosso caráter, humildade e o amor que temos pelo elo que construímos", acrescentou.

"Nada nesta vida acontece por acaso, e sei que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu creio que Ele continua e sempre esteve aqui, independentemente das circunstâncias. E com a paz que excede todo entendimento, decidimos seguir caminhos diferentes e pôr um ponto final. Por favor, peço respeito por nós dois, pela nossa família e principalmente pelos nossos filhos, que serão para sempre o nosso maior, melhor e mais precioso vínculo", finalizou.

Veja a publicação: