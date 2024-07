Ex-cunhado de Ana Hickmann faz grave acusação contra a apresentadora

Gustavo Correa, ex-cunhado de Ana Hickmann, fez uma grave acusação contra a apresentadora e afirmou que está há meses sem receber seu dinheiro

Gustavo Correa, irmão de Alexandre Correa, fez uma grave acusação contra Ana Hickmann. Em um vídeo compartilhado no Instagram de Alexandre, o ex-cunhado da apresentadora afirmou que está há meses sem receber seu dinheiro.

Gustavo fez questão de mostrar um vídeo antigo em que Ana reconhece o quanto ele a ajudou. O vídeo em questão é de uma entrevista da famosa em 2016, ano em que a loira foi vítima de um fã armado que invadiu seu quarto de hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na ocasião, Gustavo travou uma luta corporal com o rapaz e acabou o matando, em legítima defesa.

"Eu fui salva pelo meu cunhado, pelas pessoas que estavam ao meu redor e porque tem alguém ali em cima que gosta muito da gente. Papai do céu mais uma vez me protegeu. Se não fosse meu cunhado, se não fosse o Gustavo segurar ele, dar tempo de a gente fugir, o meu marido não tinha ido me buscar do jeito que eu estava. Ele tinha ido buscar três sacos no IML para enterrar aqui", disse ela, na época.

Em seguida, Gustavo deu seu próprio depoimento, afirmando que dedicou os últimos seis anos às franqueadoras que levam o nome da apresentadora. "E acreditem, essa mesma pessoa se recusa a pagar suas dívidas comigo, retendo meu dinheiro nas franqueadoras, com alegações do seu problema conjugal, que eu não tenho absolutamente nada a ver. Permaneci sete meses em silêncio, tentei inúmeras vezes contato, via e-mail, Whatsapp, notificação, sem qualquer tipo de retorno. Chega, eu não vou mais ficar calado não", disse ele.

Gustavo é padrinho de Alexandre, de dez anos, filho de Ana Hickmann com Alexandre Correa. O casamento chegou ao fim em novembro do ano passado.

Declaração

Ao que tudo indica, Edu Guedes e Ana Hickmann estão mais do que apaixonados. O apresentador compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da amada.

Na imagem, os pombinhos aparecem abraçados e sorridentes. Na legenda, Edu se declarou. "Que o seu sorriso possa sempre contagiar quem está por perto. Foi mais uma semana de muito trabalho e realizações. Na próxima, mais um sonho que se concretizará nesse local. Te amo", escreveu ele.

Nos comentários, Ana Hickmann fez questão de responder. "Meu amor, estou pronta para viver todos os sonhos com você! Te amo", escreveu.

Ana e Edu assumiram o romance pouco tempo após o fim do casamento da famosa com Alexandre Correa, com quem ela teve o filho Alexandre, de dez anos. Já Edu é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Daniela Zurita.