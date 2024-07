Edu Guedes posa com Ana Hickmann e se declara para a amada

Edu Guedes compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Ana Hickmann e fez uma linda declaração para a amada. Os pombinhos estão noivos

Ao que tudo indica, Edu Guedes e Ana Hickmann estão mais do que apaixonados. Nesta sexta-feira, 26, o apresentador compartilhou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece ao lado da amada.

Na imagem, os pombinhos aparecem abraçados e sorridentes. Na legenda, Edu se declarou. "Que o seu sorriso possa sempre contagiar quem está por perto. Foi mais uma semana de muito trabalho e realizações. Na próxima, mais um sonho que se concretizará nesse local. Te amo", escreveu ele.

Nos comentários, Ana Hickmann fez questão de responder. "Meu amor, estou pronta para viver todos os sonhos com você! Te amo", escreveu.

Ana e Edu assumiram o romance pouco tempo após o fim do casamento da famosa com Alexandre Correa, com quem ela teve o filho Alexandre, de dez anos. Já Edu é pai de Maria Eduarda, de 15 anos, fruto do seu relacionamento com Daniela Zurita.

Condição para se casar

Ana Hickmann aceitou o pedido de casamento feito por Edu Guedes, mas contou que impôs uma condição para subir ao altar. A apresentadora quer que o noivo peça a sua mão para a mãe dela, Reni Saath.

"A primeira coisa que eu quero fazer é oficializar o noivado com a minha família. O pedido foi feito, mas ele ainda tem que falar com a minha mãe", disse ela em conversa com o colunista Leo Dias.

E Ana garantiu que eles já estão sabendo da novidade. "Os primeiros a saberem de tudo são os nossos filhos, como fizemos desde o princípio", afirmou. O pedido de casamento foi feito de uma forma bem romântica durante uma viagem para Portugal.