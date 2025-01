Ex-Chiquititas Júlia Gomes reage após vídeo com Luciana Gimenez

Ex-Chiquititas Júlia Gomes esclarece os boatos envolvendo vídeo com a apresentadora Luciana Gimenez durante viagem

A atriz Júlia Gomes, que é ex-Chiquititas, viu o seu nome ganhar repercussão na internet no último final de semana por causa de um vídeo com a apresentadora Luciana Gimenez. As duas foram flagradas em um sofá durante o réveillon na Bahia e a imagem viralizou. Com isso, a jovem esclareceu que as duas são apenas amigas.

“Vim aqui pra gente fofocar, porque fofoca boa tem que sair da minha boca! Bom, está rolando aí um vídeo que, nossa senhora, acho que amigas minhas que nem Feliz Ano Novo me deram e estão me mandando pra perguntar. E eu não vou nem responder, porque a minha resposta vai ser nesse vídeo aqui. Isso faz a gente refletir, né? Que tipo de notícia a gente gosta de levar pra nossa vida? A gente gosta de saber notícias legais ou só gosta de saber essas notícias que são fake news? Fica aí pra gente pensar e pra gente refletir”, disse ela.

E completou: “No vídeo que está circulando, eu apareço segurando um leque, que eu nano sei nem de onde eu tirei o leque naquela festa, mas eu estava conversando com uma amiga. E eu estava pertinho dela, porque a gente estava tendo um momento muito amigas, a gente se conhece há muito tempo. Então é muito triste ver que as pessoas realmente querem distorcer as coisas, sabe?”.

Por fim, ela desabafou sobre a repercussão. “Eu não teria problema nenhum de vir aqui e falar: ‘gente, aconteceu’. Mas não aconteceu. Estávamos tendo um momento de amigas, a gente estava no Ano Novo, estava muito legal a festa, a gente estava na Bahia, estava muito gostoso, o dia estava lindo. E a gente estava fofocando sobre coisas da vida. Eu estava falando sobre as minhas situationships, e ela também. Então, eu fico realmente muito chateada com as coisas que tiram de contexto, mas eu sei que essas coisas acontecem. Tem gente que vai querer nosso bem, tem gente que vai querer, sei lá, tentar derrubar a gente de alguma forma”, afirmou.

Assista ao vídeo: