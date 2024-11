Ex-BBB Paula Freitas perde trabalho de R$ 40 mil e motivo surpreende

A influenciadora digital Paula Freitas, ex-participante do BBB 23, surpreendeu ao revelar o motivo de ter perdido um trabalho

PaulaFreitas, ex-participante do BBB 23, da Globo, surpreendeu ao revelar o motivo de ter perdido um trabalho de R$ 40 mil. Em entrevista ao Gringa Cast, apresentado por Renato Ray, ela refletiu sobre os padrões de imagem no mercado de influenciadores.

"Se o corpo tá feio, não vende. Isso me dói falar, mas eu tô dizendo isso pra vocês. Se hoje você trabalha como influencer na internet nessa parte de moda, lifestyle, se você não tem um corpo legal, você não vende", afirmou a ex-BBB.

Em seguida, Paula falou sobre o trabalho que perdeu. "Eu perdi um trabalho de 40 mil reais porque não mostrava que treinava todos os dias no Instagram. Quem trabalha com moda ou lifestyle precisa de um corpo legal. Eu não sou plus size, nem uma modelo de Victoria’s Secret, isso me deixava perdida. Hoje, você precisa pensar bem em como quer se posicionar na internet e no tipo de cliente que quer atrair", acrescentou.

Paula expõe relação com ex-participantes do BBB 23

Ainda durante a entrevista, Paula Freitas falou sobre sua relação com os ex-colegas de BBB Key Alves e Cezar Black. "Eu só não falo com a Key, porque a Key, ela é bloqueada. Ah, não suporto até hoje. Meu Deus, eu não dou conta. Eu não preciso nem fingir isso pra ninguém. 'Ah, Paula passou tanto tempo', continuo achando ela insuportável, enfim… Continua bloqueada", confessou.

"Quem bloqueou ela foi eu, e aí, depois, acho que o Lucas Selfie perguntou pra ela em algum programa dele. Ela falou assim, 'ah, se ela quis mesmo me bloquear, tá tudo bem'. É porque ela faz a evoluída, né? Sempre ela faz o papel de vítima e nunca cola", acrescentou.

A influenciadora digital também falou sobre distanciamento de Cezar Black após a participação dele no reality A Fazenda. "Hoje o Cezar Black também é bloqueado, depois da Fazenda. Ele deixou de me seguir e não entendia o porquê. Logo em seguida, quando eu vi isso, eu falei, 'vem cá, não sou tua fã, não sou obrigada a te seguir'... eu não suporto o Cezar Black, não dou conta dele real", completou.

