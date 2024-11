Ex-BBB Paula Freitas faz harmonização glútea. Veja antes e depois

Influenciadora digital Paula Freitas mostra o resultado do procedimento em publicação no Instagram, nesta sexta-feira, 29

A ex-BBB e influenciadora digital Paula Freitas se submeteu a um processo de harmonização glútea nesta sexta-feira, 29. A biomédica, que recentemente passou por uma remodelação costal, encarou mais um tratamento para mudar as suas formas. A paraense também já fez lipo HD e rinomodelação e comemorou o resultado em publicação no Instagram.

"Ok, magrinha do bundão", escreveu na legenda do post. Os fãs aprovaram o que viram. "Que gata", disse a também ex-BBBLeydi Elin. "Maravilhosa", disse um seguidor anônimo. "Paulina evoluindo a cada dia", elogiou um terceiro.

Confiras, abaixo, as imagens:

View this post on Instagram A post shared by @paulafreitas

Paula Freitas já fez preenchimento labial, implante de silicone e havia passado pela harmonização no bumbum ainda este ano. Concomitante a esses procedimentos, Freitas tem realizado uma rotina de treinos pesados na academia. Ao expor o resultado nas redes sociais, a incluenciadora foi massivamente criticada pelos seguidores.

"Acho extremamente exagerado, Paula, tu era linda com seu [bumbum] de antes", disse uma seguidora."Poderia ir pra academia pra melhorar, está muito artificial esse corpo, mas, enfim, ainda vão dizer que é inveja", disparou outra."Mulher, pra que se expôr assim? Poxa, você é tão linda, não precisa disso, não", comentou uma terceira.

Ex-BBB Paula Freitas vira ‘outra pessoa’ após remodelação costal, harmonização no bumbum e treino pesado - Foto: Reprodução/Instagram

Após o procedimento, a ex-BBB até comentou sobre a preparação para o procedimento, que incluiu a perda de cinco quilos:

"Realmente estou muito magra. Tem haters e pessoas até legais que dizem assim: 'Você está muito magra'. Mas é que, quatro meses antes da cirurgia, o médico falou: 'Ou você perde cinco quilos ou eu não te opero. Você não entra na sala de cirurgia'. E aí meu nutrólogo, minha nutri e meu personal começaram um trabalho de doido em cima de mim.", disse, de acordo com a coluna Play, do GLOBO.

O que é a harmonização glútea?

A harmonização nos glúteos, também conhecida como preenchimento glúteo ou bioestimulação, é um procedimento estético que visa melhorar o volume, o contorno e a firmeza da região glútea. Existem diferentes métodos para realizar esse procedimento, e a escolha depende dos objetivos da pessoa, da avaliação médica e das técnicas disponíveis.