A caminho de Alegrete, o ex-BBB Matteus Amaral confessou susto ao ter voo cancelado devido a problemas mecânicos na aeronave

Que susto! Nesta quinta-feira, 15, o ex-BBB Matteus Amaral teve o voo cancelado devido a problemas mecânicos na aeronave que iria embarcar. O gaúcho estava a caminho de Alegrete, no Rio Grande do Sul, para participar do acendimento da 'Chama Crioula', cerimônia tradicional da região.

“Nós estávamos embarcando no nosso voo, que já estava com 1 hora de atraso, e ficamos 45, 50 minutos dentro do avião. Aí avisaram pra gente que a gente tinha que desembarcar, porque teve um problema na aeronave. Agora a gente está tentando ajustar outro voo pra gente ir”, iniciou nos Stories do Instagram.

Na sequência, o vice-campeão do BBB 24 ressaltou que o acontecimento foi um livramento e compartilhou sobre a dificuldade de conseguir outro voo para seu destino. “Um detalhe: tem só um voo lá pra Uruguaiana por dia, então agora resta rezar e agradecer a Deus pelo livramento também. Mas fiquem tranquilos, que a gente está tentando ajustar aqui”, garantiu o namorado da também ex-BBB, Isabelle Nogueira.

“Agora estamos tentando salvar as malas. Que função! Confesso que dá um nervoso na gente, ‘Deus o livre’” , finalizou Matteus Amaral.

Matteus mostra reencontro com Isabelle em aeroporto de São Paulo

Os ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão juntos mais uma vez! O casal se reencontrou em julho deste ano, em São Paulo. O gaúcho, que já estava na cidade, foi buscar a amada no aeroporto, chegando de Manaus, e mostrou o momento em sua rede social.

“Bom dia! Como vocês estão? Estou indo para um compromisso aqui e to passando para desejar um ótimo dia para vocês… acompanhem que vai ser um dia bem legal!”, disse. Logo depois ele compartilhou o story do seu reencontro com a amada ao som de uma música romântica no fundo.

Os fãs do casal se derreteram com a reunião: "Ahhhhh lindos", escreveu um, "Casal mais amado de Norte ao Sul", brincou outro.