Matteus mostra reencontro com Isabelle em aeroporto de São Paulo

O casal, Matteus e Isabelle, se conheceu no Big Brother Brasil 24 vive um relacionamento à distância e se encontra sempre que dá

Os ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira estão juntos mais uma vez! O casal se reencontrou na manhã desta terça-feira, 23, em São Paulo. O gaúcho, que já estava na cidade, foi buscar a amada no aeroporto, chegando de Manaus, e mostrou o momento em sua rede social.

“Bom dia! Como vocês estão? Estou indo para um compromisso aqui e to passando para desejar um ótimo dia para vocês… acompanhem que vai ser um dia bem legal!”, disse. Logo depois ele compartilhou o story do seu reencontro com a amada ao som de uma música romântica no fundo.

Os fãs do casal se derreteram com a reunião: "Ahhhhh lindos", escreveu um, "Casal mais amado de Norte ao Sul", brincou outro.

Foto: Reprodução / Instagram

Em seus stories, a cunhã-poranga disse que teve um imprevisto nesta segunda, em sua viagem a São Paulo. Ela trocou as malas com outra pessoa que tinha um modelo igual ao seu. "Não tinha pegado a mala de outra pessoa? Fiquei arrasada". Mas a situação foi resolvida quando eles encontraram o passageiro e Isabelle pôde recuperar suas coisas, desfazendo a confusão.

Isabelle se declarou para Matteus

Dia de festa na casa do ex-BBB Matteus Amaral! No dia 20 de junho, o vice-campeão do reality show da TV Globo completa mais um ano de vida e já iniciou o dia recebendo uma bela declaração de amor da namorada, a também ex-BBB Isabelle Nogueira.

Em comemoração a data especial, Cunhã publicou uma foto romântica ao lado do companheiro em seus stories no Instagram e ressaltou o quanto se orgulha dele. Os dois engataram um romance ainda nos últimos dias de confinamento do BBB 24 e oficializaram o namoro após a grande final.

"Hoje é o dia do nascimento desse ser humano lindo. E que alegria eu tenho em celebrar esse dia com você meu amor. Gratidão por ter você no meu caminho!!! Que Deus abençoe sua vida, seus sonhos e planos. Você é um homem sonhador, prestativo, proativo e de coração bom. Parceiro, excelente filho, neto, irmão e amigo", iniciou ela.

E completou: "Deus tem planos lindos para você e grandes coisas o Senhor fará na sua vida! Que Deus seja contigo sempre. Em breve estaremos juntos. Feliz vida, feliz novo ciclo, feliz aniversário, lindo da minha vida".