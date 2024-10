Ex-BBB Marien sofre acidente de carro: ‘Deu perda total’

Ex-BBB Marien Carrettero relata acidente de carro e diz que considera que foi um milagre: 'Parece que tinha a mão de Deus me protegendo'

A ex-BBB Marien Carrettero, do Big Brother Brasil 13, surpreendeu ao relatar que sofreu um acidente de carro na Espanha nesta semana. Por meio das redes sociais, ela disse que colidiu contra a barreira na estrada e perdeu uma roda e o motor do carro na batida. Tanto que o veículo teve perda total.

Porém, ela contou que não sofreu ferimentos e só precisará fazer fisioterapia para se recuperar completamente. "Eu estava voltando do trabalho, bati no ferro da estrada e atravessei quatro estradas, numa carreteira com muitos carros e não bati em nenhum. Parece que tinha a mão de Deus me protegendo. Como a gente passou totalmente desgovernado, e eram quatro pistas, a gente não bateu em ninguém. O motor saiu, deu perda total no carro, o motor arrancou junto com a roda. O que eu quero falar aqui é que eu sou um milagre de Deus", afirmou.

Carro de Marien Carrettero - Foto: Reprodução / Instagram

Ex-BBB Beatriz Reis assina com a Globo

A ex-BBB Beatriz Reis está radiante com uma novidade em sua carreira. Ela foi contratada pela Globo para ter um quadro no programaEncontro com Patrícia Poeta e até já ganhou o seu crachá de funcionária. Com isso, a morena comemorou nas redes sociais.

Bia mostrou a foto do crachá e comentou sobre a alegria de dar este novo passo em sua vida. "APRESENTADORA! Meu Deus, eu nunca me senti tão feliz e realizada em toda minha VIDA. Tenha sempre minha gratidão Jesus e meu amor, nunca foi sorte sempre foi você Deus. A Bia apresentadora nasceu! Na TV @tvglobo com meu novo quadro EconoBia no programa Encontro com @patriciapoeta", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Beatriz fez uma breve participação na reta final da novela Família É Tudo, da Globo.