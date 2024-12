Ex-BBB Letícia Santiago surge no hospital e revela nova cirurgia

A ex-BBB Letícia Santiago surgiu novamente no hospital e contou que passou pela terceira cirurgia em 60 dias. A famosa foi diagnosticada com osteomielite

Em suas redes sociais, Letícia Santiago sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 700 mil seguidores.

Nesta terça-feira, 17, a ex-BBB publicou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece no hospital e contou que passou por uma nova cirurgia. Recentemente, a famosa foi diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores.

"Terceira cirurgia em 60 dias! Vou tentar me manter mais caladinha para recuperar bem da cirurgia. Graças a Deus foi uma cirurgia bem-sucedida. Estou ainda meio grogue porque tomei medicamente para dor. Depois volto aqui para conversar com vocês. Preciso evitar falar poor causa da área em que fiz a cirurgia", disse ela.

Diagnóstico

Letícia Santiago foi diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores e pode provocar maiores complicações se não for descoberta precocemente. No último dia 1º de novembro, a ex-BBB 14 recebeu alta de um hospital de Belo Horizonte (MG) após quase duas semanas, mas retornou ao local sete dias depois de apresentar sintomas insustentáveis.

A influenciadora digital chegou ao centro médico durante a madrugada, por volta das 4h do dia oito de novembro, alegando dores e o rosto inchado. Em um exame detalhado, foi descoberto que ela estava com a mandíbula fraturada por conta de uma infecção.

O grave problema poderia causar uma deformidade no rosto, o que foi evitado graças ao atendimento médico adequado a tempo. Ela passou por uma cirurgia e recebeu placa de titânio. A influenciadora digital agora se encontra em observação e aguarda melhor evolução do quadro de saúde.

Em entrevista à CARAS Brasil, Leítica conta que foi aos principais dentistas de Belo Horizonte, seguiu tratamento medicamentoso e não obteve melhora sobre a dor. "Era uma dor incapacitante, persistente", afirma ela.

Passado o grande susto e com o alívio dos sintomas após a cirurgia, ela desabafa sobre sua saúde. "No momento, confesso que sinto muito medo, por melhor que seja a equipe médica e multidisciplinar que me cerca. É uma situação que demorou a ser identificada e, quando foi, tem por característica da própria infecção um demorado tratamento. Em um mês e meio fiz duas cirurgias praticamente na mesma região", conta.

