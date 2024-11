Ex-BBB Letícia Santiago recebe diagnóstico preocupante: 'Sinto muito medo'

Letícia Santiago, do BBB 14, conta em entrevista à CARAS Brasil detalhes da complicação de saúde que teve nas últimas semanas

Letícia Santiago (38) foi diagnosticada com osteomielite, uma infecção nos ossos que causa fortes dores e pode provocar maiores complicações se não for descoberta precocemente. No último dia 1º de novembro, a ex-BBB 14 recebeu alta de um hospital de Belo Horizonte (MG) após quase duas semanas, mas retornou ao local sete dias depois de apresentar sintomas insustentáveis.

A influenciadora digital chegou ao centro médico durante a madrugada, por volta das 4h do dia oito de novembro, alegando dores e o rosto inchado. Em um exame detalhado, foi descoberto que ela estava com a mandíbula fraturada por conta de uma infecção.

O grave problema poderia causar uma deformidade no rosto, o que foi evitado graças ao atendimento médico adequado a tempo. Ela passou por uma cirurgia e recebeu placa de titânio. A influenciadora digital agora se encontra em observação e aguarda melhor evolução do quadro de saúde.

Em entrevista à CARAS Brasil, Leítica conta que foi aos principais dentistas de Belo Horizonte, seguiu tratamento medicamentoso e não obteve melhora sobre a dor. "Era uma dor incapacitante, persistente", afirma ela.

Passado o grande susto e com o alívio dos sintomas após a cirurgia, ela desabafa sobre sua saúde. "No momento, confesso que sinto muito medo, por melhor que seja a equipe médica e multidisciplinar que me cerca. É uma situação que demorou a ser identificada e, quando foi, tem por característica da própria infecção um demorado tratamento. Em um mês e meio fiz duas cirurgias praticamente na mesma região", conta.

Santiago diz que tem fé que seu quadro clínico evoluir bem. Esperançosa, apesar do medo que sente por causa do diagnóstico, a famosa torce para receber alta médica e continuar o tratamento em casa ao lado da família.

"Tive muitos sinais de que Ele estava comigo em todo momento, estive serena... mas mesmo mantendo a confiança de que em todos os momentos, tudo podia ter sido bem pior do que foi, eu estou sim, assustada com tudo e sensível. Não tem como não ficar", finaliza.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LETÍCIA SANTIAGO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Letícia Santiago | real life (@le_santiago)

Letícia Santiago:Por que Jojo Todynho recuou sobre carreira política? Cantora rebate cancelamento