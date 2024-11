Ex-BBB Leidy Elin vai à delegacia denunciar crimes: 'Momento delicado'

Leidy Elin usou suas redes sociais para contar que foi à delegacia denunciar os ataques racistas que sofreu após sua participação no BBB 24

Ex-participante do Big Brother Brasil 24, da Globo, Leidy Elin usou suas redes sociais nesta terça-feira, 26, para contar que foi à delegacia denunciar os ataques racistas que sofreu após sua participação no realiity show. A trancista, que recentemente revelou estar em tratamento contra a depressão, foi alvo de racismo e, junto com seu advogado, Guy Simões, registrou uma denúncia para combater o crime.

O advogado publicou em suas redes sociais uma foto ao lado da ex-BBB, em que ambos aparecem segurando documentos que confirmam a denúncia. "O racismo e a injúria racial são crimes graves que merecem uma atenção maior perante a sociedade e o poder judiciário, visto que lamentavelmente ainda muito ocorre no Brasil. Além dos obstáculos presentes no processo de formalização de uma denúncia, um fator que leva a impunidade é a pesada carga emocional que a vítima enfrenta e acaba por vezes desistindo de buscar por justiça e direitos!", iniciou ele na legenda.

"A Leidy Elin é um exemplo de força, coragem e superação. Foram diversos ataques racistas desde a sua participação no BBB24 até dias recentes. Eu e Dr. Pedro Ramos juntamos e fizemos relatório de todos os atos criminosos e registramos na Delegacia de Crimes Raciais do RJ. Presencialmente, Leidy ratificou o desejo de representar contra todos os criminosos. Estive ao seu lado neste momento delicado, não só como advogado, mas também para um apoio emocional", continuou.

Em seguida contou que a ex-BBB está decidida a fazer justiça. "E me surpreendi positivamente: ao revermos alguns prints pesados, Leidy ainda assim se manteve firme, forte e decidida! Informou na Delegacia a sua vontade de fazer justiça e que os agressores fossem punidos conforme a lei. O Ministério Público do RJ já havia se manifestado no sentido de oficiar as redes sociais para localização dos dados dos internautas ofensores".

E finalizou: "Ficou constatado na Delegacia também que um seguidor da Leidy já havia registrado uma denúncia anônima contra ataques racistas de dois influencers em desfavor da Leidy. Seguimos! O registro dessa foto é um ato de luta, de coragem, de exemplo e de resistência".

Depressão

Recentemente, Leidy Elin fez um forte desabafo a respeito de mudanças em sua vida após passar pelo reality show da TV Globo. Através de seu Instagram oficial, Leidy revelou que chegou a ficar deprimida depois do confinamento. Para quem não acompanhou, ela foi bastante criticada durante a atração devido a rivalidade com Davi Brito; confira o que ela disse.

Em outra publicação, ela revelou que ganhou peso após o diagnóstico e, embora tenha recebido propostas para passar por lipoaspiração, decidiu recusar essas ofertas e focar na academia. "Bora fazer um tour pelo corpo? Vou falar para vocês como que nosso emocional impacta no nosso corpo, é muito louco isso. Nunca tive o corpo assim, estou gordinha, tô cheiinha, viro para o lado e dobra. Estou quadrada”, iniciou ela.

