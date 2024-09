Ex-BBB Jéssica Mueller rebate críticas por ter feito lipo

A ex-BBB Jéssica Mueller compartilhou fotos de biquíni nas redes sociais e rebateu as críticas por ter feito uma lipo na barriga

Em suas redes sociais, Jéssica Mueller sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Nesta terça-feira, 10, a ex-BBB publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece de biquíni e recebeu críticas por já ter feito uma lipo na barriga.

Sendo assim, a personal trainer resolveu se pronunciar e esclareceu os motivos que a levaram a decidir pela cirurgia e também afirmou que isso não anula a sua rotina de treino e dieta.

"Aqui a gente trabalha com verdades. Toda vez que falo do meu abdômen, recebo mensagens falando da lipo. E vocês precisam urgentemente entender sobre esse assunto. Fui atleta dos 9 aos 16 anos, depois comecei musculação aos 19 anos e não parei até hoje. Acontece que eu sempre fui muito magra, mas meu biotipo acumula gordura localizada no culote e abdômen. Sempre gostei do meu corpo porque sempre cuidei e treinei muito. Mesmo assim, chegou um momento em que a gordura localizada não era eliminada", começou ela.

Antes x Depois

Em seguida, ela fez qustão de mostrar fotos do antes e depois. "Olhando o antes não era preciso mexer em nada, não é mesmo? Mas aí vem o que vocês precisam entender. Para eu ter aquele abdômen do antes, eu precisava cuidar 100% da minha alimentação e não furar nunca no treino. E hoje em dia eu quero tomar um vinho no final de semana, comer um bolo de milho e não me sentir culpada por não treinar todos os dias. Foi quando decidi fazer a lipo onde mais me incomodava: Culote".

Para concluir, a famosa afirmou que mantém o corpo com muita dedicação. "Moral da história: Não existe lipo, bariátrica, remédio, anabolizantes e atalhos que mantêm a estética do teu corpo. Nada disso funciona sem treino e alimentação saudável. Não tem como fugir", finalizou.