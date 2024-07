Ex-BBB Fernanda esclarece situação de amizade com Pitel após boatos de afastamento

Em meio a rumores de afastamento de Pitel após o programa no Multishow, a ex-BBB Fernanda abriu o jogo e falou sobre o assunto

A confeiteira Fernanda Bande abriu o jogo e falou pela primeira vez sobre os rumores de afastamento de Giovanna Pitel, sua melhor amiga dentro do BBB 24, da Globo. Recentemente, internautas passaram a desconfiar que as duas não mantinham mais a mesma relação de antes.

O suposto afastamento entre elas teria acontecido ainda durante o programa da dupla 'Na Cama com Pitanda', exibido no Multishow. Em entrevista ao 'De Frente com Blogueirinha', Fernanda esclareceu de vez os boatos de um possível 'abalo' na amizade.

Ao ser questionada por Blogueirinha se ainda mantinham contato, a ex-BBB foi direta: "Claro que a gente se fala", garantiu Fernanda Bande. "Você e Pitel ainda se falam? Vocês ainda tem uma amizade?", insistiu a apresentadora.

"Sim, amiga, nós temos, igual a que eu tenho com você", respondeu a confeiteira. "Mas vocês se afastaram?", continuou Blogueirinha. "A vida acontece para todo mundo. Só não acontece para você, eu vou ser bem clara contigo, com todo mundo que está assistindo…", afirmou Fernanda. A apresentadora, no entanto, não desistiu do tema e seguiu perguntando sobre a amizade entre as duas.

"Agora, se você e a Pitel não estão se falando, como todo mundo tem falado por aí…", comentou a personagem de Bruno Matos. "Não", declarou Fernanda, que se divertiu em seguida ao inventar uma história sobre a possível briga entre ela e Giovanna.

"Eu não ia falar sobre isso, mas houve uma situação muito chata. Foi lá no refeitório [do Multishow]. Eu estava lá sentada e a gente tava pedindo a mesma comida. Eles chamam pelo número e quando ela trouxe, ela do nada jogou um chá quente em mim. [...] Depois a gente deu uma afastadinha, eu fiquei usando uma roupinha de manguinha, ficou um clima meio estabelecido. Acho que você entende um pouco disso, você também viveu essa situação", brincou a ex-BBB, fazendo referência a briga fake entre Blogueirinha e Mari Maria.

Fernanda relembra bronca na produção do BBB 24

A ex-BBB da edição de 2024 Fernanda Bande relembrou de uma bronca que deu na produção do programa em decorrência de uma falta de inclusão da cidade em que ela tinha nascido em uma das festas. Além do "puxão de orelha" em quem estava por trás do reality, Fernanda também lembrou que não tinha medo de agir daquela maneira, já que não havia um termo de expulsão para quem tomasse atitudes como as dela.

"Meu pensamento lá dentro era de que se eu não batesse em ninguém, ninguém iria me botar para fora. Não vi na regra que dar alguns esculachos ou xingar alguém seria motivo de expulsão, então eu falei: 'Eu não vou me calar, porque eu não estou aqui fingindo que eu vou curtir um pós ex-BBB, não!'. Eu queria o dinheiro", disse Fernanda durante um bate-papo com a influencer Valentina Bandeira; confira mais detalhes!