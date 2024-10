Ex-BBB Fani Pacheco relembra bullying durante faculdade de medicina

A ex-BBB Fani Pacheco se formou em medicina em agosto deste ano, mas o caminho não foi fácil e a moça chegou a sofrer preconceito

Em agosto deste ano, Fani Pacheco se formou oficialmente na faculdade de medicina e já colocou em seu Instagram um link disponível para agendamento de consultas. Porém, esse caminho não foi nada fácil.

A ex-BBB chegou a sofrer preconceito no início da faculdade. "Eu sofri preconceito no início da faculdade de alguns professores. No início eu era assunto, então foi bem difícil, foi um bullying mesmo", contou ela, em entrevista para a Quem.

Além disso, a famosa comentou sobre os gastos que não estavam previstos. "Por mais que eu tivesse dinheiro guardado, não esperava tanto custo. Meu pai me ajuda, mas é muito cara a mensalidade. Nem tenho coragem de falar porque dá até vergonha pagar uma mensalidade dessa. Você paga por um sonho mesmo, né? Nem sei se eu recupero o dinheiro que investi", disse, na ocasião.

Fani Pacheco ficou famosa ao integrar o elenco do Big Brother Brasil 7, reality show exibido pela Rede Globo, e voltou na edição de 2013, quando o programa fez uma repescagem.

Importância de exame

Fani Pacheco alertou seus seguidores sobre a importância da colonoscopia! Em seu Instagram, a ex-BBB relembrou a morte de Chadwick Boseman, a estrela de Pantera Negra, após anos lutando contra um câncer no cólon.

A ex-sister ainda falou sobre a perda de sua avó para a doença. "Essa foto é recente, feita no dia do meu primeiro exame de colonoscopia. Minha avó materna morreu aos 62 anos após uma luta de oito anos contra um câncer de intestino. Meus tios fazem exames periodicamente e retiram pólipos ainda benignos. Minha mãe retirou pólipos antes de seu falecimento", escreveu.

"Essa semana morreu o grande ator Chadwick Boseman, o Pantera Negra, aos 43 anos após lutar por quatro anos contra um câncer de intestino. Por que estou falando sobre isso? Porque o câncer de cólon é um dos poucos tipos de tumores que podem ser prevenidos, já que a maioria tem origem no pólipo. Removendo-se antecipadamente o pólipo, consegue-se fazer com que ele não se transforme em câncer. Logo, realizar o exame preventivo de colonoscopia à partir dos 45 anos ou antes dessa idade quando se tem histórico familiar dessa doença é de extrema importância e tem caráter preventivo", alertou Fani, na época.