Ex-BBB Davi compartilha reflexão em meio à onda de críticas: 'Eles cairão'

Após passar um tempo longe das redes sociais, o ex-BBB Davi retornou à web e compartilhou uma breve reflexão sobre ataques

Campeão do BBB 24, Davi Brito retornou às redes sociais após passar um tempo 'offline' e decidiu compartilhar com os seguidores uma breve reflexão sobre ataques. Nos últimos dias, o ex-brother se viu envolvido em novas polêmicas em torno de sua vida pessoal e profissional.

Para quem não acompanhou, o nome de Davi ficou entre os assuntos mais comentados da web logo após ele cancelar o encontro com sua então affair, Tamires Assis. Na ocasião, o jovem publicou a foto de um termômetro alegando febre. Internautas, no entanto, descobriram que a imagem foi retirada de um banco de dados da internet.

Além disso, de acordo com o colunista Gabriel Perline, da Contigo!, o ex-BBB teria perdido um acordo com uma casa de apostas após divulgar uma propaganda de uma empresa concorrente. Com isso, ele optou por se afastar das redes sociais por alguns dias.

Agora, já ativo no Instagram novamente, Davi Brito fez questão de marcar sua volta com uma reflexão. No último domingo, 21, em seus stories, o ex-brother publicou um vídeo fazendo analogia à perseguição que as águias sofrem de corvos.

"Você sabia que a única ave no mundo que se atreve a atacar uma águia é o corvo? Ele pousa nas costas da águia e começa a bicar suas asas. Mesmo assim, a águia não responde, não luta, não perde tempo e nem gasta energia com ele. Em vez disso, a águia abre suas asas e começa a planar o mais alto possível", diz a mensagem repostada por Davi.

"Quanto mais alto a águia voa, mais difícil fica para o corvo respirar. Eventualmente o corvo cai por falta de oxigênio, portanto, aqui vai um conselho para você: pare de perder seu tempo com os corvos e continue o seu voo para as alturas. Eles cairão por si só, enquanto você continuará voando", finalizou o vídeo.

Mãe de Davi faz reflexão após ataques contra o ex-BBB

Mãe de Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, Elisangela Brito usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 19, para compartilhar uma breve reflexão com o público. Em suas redes sociais, ela publicou um vídeo mencionando uma metáfora sobre a 'lei do retorno'.

"Eu venho aqui trazer para vocês uma breve reflexão. A palavra lançada contra o nosso próximo, enganosamente, falsamente, olha o que ela faz... Aquele momento parecem deliciosas e prazerosas aquelas palavras, mas olha o que ela faz… Ela faz isso, olha! Ela retorna para a boca que falou. E o corpo paga", iniciou a mãe do ex-brother.

E completou: "Quantas pessoas têm perguntado hoje: 'por que estou sofrendo?', 'por que estou padecendo?'. É a lei do retorno! Então, a partir de hoje, pense no que você vai falar porque existe a lei do retorno". Com a repercussão da postagem, internautas passaram a apontar uma possível indireta de Elisangela Brito ao público que vem criticando o filho.