Ex-BBB Davi Brito relata primeiro dia na faculdade: 'Cheguei atrasado'

Nova fase! Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o coração ao falar sobre seu primeiro dia de aula no curso de Direito

Davi Brito iniciou uma nova fase em sua vida! Nesta terça-feira, 25, o campeão do BBB 24, da TV Globo, começou oficialmente os estudos no curso de Direito. Por meio das redes sociais, o jovem dividiu com os seguidores detalhes de seu primeiro dia de aula na faculdade.

O ex-brother iniciou o assunto brincando com o fato de ter chegado 'perdido' no centro universitário. "Cheguei atrasado, todo perdido no tempo, não sabia nem o que eu fazia, onde era minha sala. Não sabia de nada, mas foi legal. Gostei, primeiro contato ali, com a aula, e eu já aprendi algumas coisas. Direitos trabalhistas, né?", declarou ele.

"Estou muito feliz mesmo. Tenho que me adaptar a essa nova rotina, mas estou muito feliz. Começar a estudar e vou para cima com tudo. Sou focado nas coisas que eu quero, e quando eu quero, eu vou", completou Davi Brito.

O ex-BBB ainda compartilhou com o público alguns registros especiais do início de seu novo ciclo, incluindo uma foto em sala de aula. "Avisa lá pra moça do limão, que o filho dela vai ser doutor com certeza", escreveu o jovem na legenda da publicação.

Vale lembrar que Davi ganhou uma bolsa de estudos integral no BBB 24 durante uma dinâmica ao lado da cantora Wanessa Camargo. Anteriormente, o vencedor da edição havia revelado que cursaria Medicina, mas acabou trocando de curso.

Davi Brito comemora 1 mês de união com a namorada

Recentemente, por meio das redes sociais, Davi Brito compartilhou uma sequência de fotos ao lado da namorada, Adriana Paula, e aproveitou a ocasião para se declarar à amada, com quem completou 1 mês de união no dia 17 deste mês.

Sem esconder o quanto está apaixonado pela cirurgiã-dentista, Davi ressaltou o quanto se sente mais feliz e completo desde a chegada de Adriana em sua vida. Os dois assumiram publicamente a relação em janeiro deste ano, quando o ex-BBB publicou os primeiros registros do casal; confira detalhes!

