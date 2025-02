Ex-BBB Davi Brito comemora 1 mês de união com a namorada: 'Feliz novamente'

Apaixonado! Campeão do BBB 24, Davi Brito fez uma declaração especial para a namorada ao celebrar o primeiro mês de união do casal

Campeão do BBB 24, Davi Brito iniciou a semana em clima de romance! Por meio das redes sociais, o jovem compartilhou uma sequência de fotos ao lado da namorada, Adriana Paula, e aproveitou a ocasião para se declarar à amada, com quem completa 1 mês de união nesta segunda-feira, 17.

Sem esconder o quanto está apaixonado pela cirurgiã-dentista, Davi ressaltou o quanto se sente mais feliz e completo desde a chegada de Adriana em sua vida. Os dois assumiram publicamente a relação em janeiro deste ano, quando o ex-BBB publicou os primeiros registros do casal.

"Aqui estamos comemorando 1 mês de namoro, um mês de amor e carinho, esse 1 mês que fiquei com você já me tornei o homem mais feliz desse mundo. Eu pedi uma mulher bonita pra Deus e Ele me deu uma maravilhosa, eu pedi uma mulher calma pra me entender, Ele me mandou uma mais estressada que eu, que briga tanto comigo que me faz engolir o orgulho e pedir desculpas mesmo quando estou certo", iniciou ele na legenda.

"Você foi o melhor presente que Deus poderia me dar, você é um anjo que Deus enviou para me ajudar a ser feliz novamente, e você tá conseguindo não só me deixar feliz como está fazendo com que eu me sinta amado novamente. Em pensar que um dia o destino iria me dar uma pessoa maravilhosa como você, pra me ajudar e me fazer tão feliz como ninguém conseguiu fazer", continuou Davi Brito em outro trecho.

Nos comentários, diversos internautas fizeram questão de deixar mensagens carinhosas, desejando prosperidade ao casal. "Que linda declaração! Que Deus abençoe esse namoro", escreveu uma seguidora. "Viva o romantismo e o amor! Felicidades, seus lindos", disse outra. "Davizinho, você merece tudo de maravilhoso", declarou uma terceira.

Quando Davi Brito começa a faculdade?

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Durante sua participação no BBB 24, da Rede Globo, o rapaz ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade e afirmou que o seu sonho era cursar medicina.

Porém, o famoso mudou de curso e agora irá cursar direito. Recentemente, Davi publicou um vídeo em que aparece mostrando o seu material de estudos. O ex-BBB ainda contou que as aulas começam no dia 24 de fevereiro ; confira detalhes!

