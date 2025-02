Davi Brito revela ansiedade pelo início da faculdade: 'Aí vou eu'

Davi Brito mostrou em suas redes sociais que já comprou o seu material e afirmou que está ansioso pelo início das aulas na faculdade

Em suas redes sociais, Davi Brito sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Durante sua participação no BBB 24, da Rede Globo, o rapaz ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade e afirmou que o seu sonho era cursar medicina.

Porém, o famoso mudou de curso e agora irá cursar direito. Em sua conta no Instagram, Davi publicou um vídeo em aparece mostrando o seu material de estudos.

"Fala galerinha, estou passando aqui para dizer que a ansiedade já está batendo na porta, e fui hoje logo cedo comprar todo o meu material para começar as aulas com o pé direito. Vocês estão prontos para ver o Dr Davi? Aí vou eu", disse ele.

Em seguida, ele contou que as aulas começam no dia 24 de fevereiro. "É tudo novo para mim, um novo clico na minha vida. Comprei uma mochila, um caderno, lápis, muita caneta, borracha, diário para anotar minhas anotações, clipes, várias réguas, tesoura, grampeador e pastinhas para guardar os meus trabalhos", mostrou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Desabafo

Recentemente, Davi Brito recorreu às redes sociais para demonstrar seu incômodo com os comentários que vem recebendo desde que assumiu o relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Campeão do BBB 24, o influenciador pediu respeito aos internautas.

“Eu fico abismado, porque eu sei que quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu fico triste porque vejo nos olhos das pessoas, após o ‘Big Brother’, uma certa cobrança. As pessoas ultrapassam o limite do respeito, porque elas entendem assim: ‘Ele chegou em um lugar que eu não consegui chegar, então eu votei nele e tenho direito de falar’”, iniciou em seu perfil no Instagram.

“Se você não impõe respeito às pessoas, nem você se respeita. Se você abre sua boca para denegrir a imagem de uma pessoa, isso não está falando nada de mim não, mas de quem é você e seu caráter. Quero deixar um recado para você que é fofoqueiro, que fala mal da minha vida e de mim: Gente, já acabou o ‘BBB24’, já estamos em 2025 e o povo ainda continua falando de mim, me difamando, mas já acabou, e eu já ganhei”, prosseguiu o ex-brother.

Na sequência, Davi ressaltou que os internautas tem o costume de opinar em muitas áreas de sua vida. “Tem um bocado de abestalhado que fica falando da minha vida. Se eu namoro fala, se eu termino fala, se eu piso ali fala, se eu bebo fala, tudo o que eu faço, fica falando. Não estão me afetando em nada, porque vocês não pagam minhas contas”, finalizou.

Leia também: Ex-BBB Davi Brito surge em clima de romance com a namorada