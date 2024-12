Ex-atriz mirim do SBT desabafa após ser vítima de perseguição

Conhecida por ter sido dublê de Larissa Manoela em Cúmplices de um Resgate, a atriz Mharessa Fernanda entra na justiça após ser perseguida

A ex-atriz mirim Mharessa Fernanda, conhecida por sido a dublê de Larissa Manoela na novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, fez um desabafo nas redes sociais. Em um comunicado oficial, ela revelou que foi vítima de perseguição e decidiu entrar na justiça após a pessoa ultrapassar os limites.

“Em respeito aos meus seguidores, amigos e a todos que me acompanham, venho a público esclarecer uma situação delicada que tem afetado minha vida pessoal e profissional nos últimos 2 anos. Fui alvo de perseguição constante, situação que ultrapassou todos os limites do aceitável e impactou diretamente minha saúde emocional e minha privacidade”, disse ela.

E completou: “Tais atos não só são inaceitáveis como configuram violação de direitos garantidos pela lei. Gostaria de informar que todas as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas, com o devido acompanhamento dos meus advogados. Confio na justiça e sigo firme para que situações como essa não se repitam, não apenas comigo, mas com qualquer pessoa”.

Por fim, a jovem disse: “Reitero meu compromisso com a verdade, o respeito e a transparência com todos vocês que me apoiam diariamente. Agradeço imensamente o carinho, a compreensão e a força que tenho recebido neste momento. Peço que respeitem meu espaço enquanto o caso segue em andamento e reafirmo: violência, seja de qualquer natureza, jamais deve ser tolerada ou silenciada”.

Mharessa Fernanda e Larissa Manoela seguem amigas

Depois de crescerem, Mharessa Fernanda e Larissa Manoela conseguiram manter a amizade que nasceu na infância. Inclusive, Mharessa foi convidada para o casamento de Larissa no dia 17 de dezembro de 2024. Nas redes sociais, ela mostrou as fotos do grande dia ao acompanhar a terceira cerimônia de casamento da amiga com André Luiz Frambach.