Ex-ator mirim Thomaz Costa vende curso de superação e valores surpreendem

Em momento de conexão religiosa, Thomaz Costa disse que tem se preparado para dar aulas a outras pessoas que procuram alinhar corpo e espírito

Thomaz Costa, que ficou conhecido após seu trabalho com ator mirim em Carrossel (2012), mudou totalmente os planos de carreira e agora dará aulas como coach. A mudança aconteceu depois do jovem se converter, pela oitava vez, a religião envangélica e se dizer pronto para ajudar outras pessoas a "alinhar corpo, alma e espírito". No entanto, após compartilhar os valores exorbitantes do curso, o jovem foi bastante criticado.

Para obter o curso presencial, um aluno deverá desembolsar R$ 91 mil. Porém, para a sua primeira turma, o artista fez um valor promocional, algo em torno de R$ 5 mil. Além disso, Thomaz oferece alguns programas a parte que variam entre R$ 13 mil e R$ 40 mil.

Em vídeo, o rapaz explicou que está estudando para poder ajudar os alunos: "Estou aqui freneticamente preparando aulas poderosas. Você vai poder treinar comigo", disse o artista. Para atrair o público, o rapaz criou o "Método CT", que ele disse ter uma transformação eficaz.

Nos comentários, internautas opinaram sobre o valor exorbitante dos cursos e a nova fase da carreira do artista: "Pior que ele, só quem vai cair nesse papinho e comprar o curso", disparou um deles. "Se isso fosse de graça, ainda estaria caro", brincou a outra. "O pior é pensar que vai ter gente comprando isso e tirando dinheiro de onde não tem", refletiu um usuário do Instagram.

A carreira de Thomaz Costa

Assim como outros ex-atores mirins, como Jean Paulo Campos e Fernanda Concon, Thomaz ficou bastante conhecido pelo trabalho em Carrossel (2012), o remake da novela mexicana que fez sucesso no Brasil. Depois do trabalho no SBT, Thomaz participou de A Fazenda, em 2022, e conquistou mais de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Apesar da fama e das polêmicas em que se envolveu, o artista revelou dias atrás que se reconectou com a própria fé:

"Tentei viver na força do meu próprio braço, tentei ser feliz por conta própria, mas é uma felicidade passageira, superficial… quando Jesus diz assim: “Deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou, não como o mundo vos dá…”, escreveu ele na ocasião.