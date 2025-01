Evangélica, grávida de Taubaté afirma que fazia parte de seita satânica

Maria Verônica Aparecida culpa a "seita demoníaca" por falsa gravidez de quadrigêmeas, caso que se tornou público ao ser televisionado em 2012

Maria Verônica Aparecida César Santos, conhecida como a grávida de Taubaté, afirmou que participou por seis anos de uma seita satânica. Inclusive, ela diz que foi nesta época que mentiu sobre estar grávida de quadrigêmeas, história que enganou emissoras brasileiras, como a Record, que repercutiu o caso.

Verônica criou um perfil nas redes sociais há menos de um mês. Evangélica, a mulher explicou que o intuito de ter voltado para a internet é dar seu testemunho e ajudar pessoas que, assim como seu "eu do passado", acreditam que estejam perdidas na vida.

"Eu venho de uma família católica, porém em 2005 eu conheci uma seita que cultua ao demônio. Me entreguei a ela, acreditei naquilo que eu vivia, e fui sair dela no dia 20 de janeiro de 2012", respondeu um seguidor por meio dos stories do Instagram nesta quinta-feira, 30.

E disse que não se incomoda com as críticas na internet. "Tenho lidado bem. Os comentários ruins não chegam até mim. Os bons, sim. Lembrando que a intenção do perfil é de converter corações através do meu testemunho, e eu tenho conseguido isso. Alguns eu já tive a prova disso", declarou.

Maria Verônica assumiu que teve vergonha após mentir sobre as quadrigêmeas. "Senti vergonha de Deus. O pecador sempre deve sentir vergonha do seu pecado! Mas logo descobri a misericórdia, e hoje estou aqui para testemunhar", concluiu ela, que chegou a isolar e fez tratamento psiquiátrico.

Relembre o caso

Maria Verônica ganhou notoriedade pública em 2012. Na época, a moradora de Taubaté, São Paulo, afirmou estar grávida de quadrigêmeas. A então chamada 'grávida de Taubaté' chocou o país pelo caso, tendo até escolhido os nomes das supostas crianças.

Na época, Maria chegou a receber doações e participar de programas de TV. Mas logo, foi descoberto que a gravidez nunca existiu, e que, a barriga era, na verdade, uma prótese de silicone.

Maria Verônica enfrentou um processo por estelionato, que foi encerrado três anos após a notoriedade do caso. A defesa argumentou que a situação era resultado de uma possível gravidez psicológica.

Hoje ela também possui um canal no YouTube.

