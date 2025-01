Maria Verônica é conhecida como 'grávida de Taubaté' após fingir uma gravidez de quadrigêmeas, caso que se tornou público ao ser televisionado em 2012

Maria Verônica, conhecida como a 'grávida de Taubaté', após fingir uma quádrupla gravidez em 2012, reapareceu na web 13 anos após a polêmica. Nesta semana, a mulher ressurgiu com um perfil nas redes socias. Nele, Maria Verônica tem se dedicado a postar conteúdos religosos, em especial, vídeos sobre a sua conversão ao cristianismo.

Em seu relato, Maria revela como a religião a ajudou a superar o caso que viralizou e se tornou polêmica, sendo até hoje recordada: "Venho com este canal retomar a minha identidade. Muitas pessoas me conhecem como a grávida de Taubaté, mas agora quero ser conhecida como Maria Verônica", declara no vídeo de apresentação de seu perfil no YouTube.

No vídeo, a mulher fala sobre seu "reencontro com Deus". E ainda comenta sobre o episódio da falsa gravidez. Ela alega dizendo que o motivo de sua conduta justifica-se por estar há sete anos afastada da igreja. "Pai, pequei contra ti. Dia 21 de janeiro de 2012, enquanto a mídia fazia sensacionalismo, me reencontrei contigo", disse.

Relembre o caso

O caso de Maria Verônica Aparecida dos Santos ganhou notoriedade pública em 2012. Na época, a moradora de Taubaté, São Paulo, afirmou estar grávida de quadrigêmeas. Na ocasião, a então chamada de 'grávida de Taubaté' chocou o país pela gravidez, tendo até escolhido os nomes das supostas crianças.

Na época, Maria chegou a receber doações e participar de programas de TV. Mas logo, foi descoberto que a gravidez nunca existiu, e que, a barriga era, na verdade, uma prótese de silicone.

Maria Verônica enfrentou um processo por estelionato, que foi encerrado três anos após a notoriedade do caso. A defesa argumentou que a situação era resultado de uma possível gravidez psicológica.

