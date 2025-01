Eterna 'Garota de Ipanema', Helô Pinheiro é homenageada em bar de SP

A empresária Helô Pinheiro, de 81 anos, deixa a marca das mãos gravadas no Bar Jobim, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 29

A modelo e empresária Helô Pinheiro, de 81 anos, foi homenageada no Bar Jobim, localizado em Moema, São Paulo na noite desta quarta-feira, 29, e deixou a marca das mãos gravadas na calçada do estabelecimento. A musa inspirou a canção 'Garota de Ipanema' dos cantores Tom Jobim (1927-1994) e Vinicius de Moraes (1913-1980), lançada de 1962.

A cerimônia contou com desfile de Elian Gallardo, com curadoria da chef Mariele Horbach (sócia do Bar Jobim), que esta lançando uma linha e contou com cerca de vinte modelos desfilando na calçada do Jobim.

O menu foi criado especialmente para o evento, que teve elementos do Brasil em meio ao verão na semana em que a São Paulo completou 471 anos.

Helô Pinheiro recebe a família em evento de Bossa Nova no RJ

Na última sexta-feira, 24, Helô Pinheiro foi a apresentadora do evento Rio Bossa Nova. Na ocasião, a musa comandou o palco montado nas areias de uma praia no Rio de Janeiro para celebrar o Dia Nacional da Bossa Nova em homenagem a Tom Jobim.

Na ocasião, a eterna Garota de Ipanema recebeu o carinho de sua família. Além da visita dos quatro filhos - Kiki Pinheiro, Jô Pinheiro, Ticiane Pinheiro e Fernando Pinheiro Júnior - o marido Fernando Mendes Pinheiro também estava presente. Confira!

