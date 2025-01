A modelo Helô Pinheiro, de 81 anos, encanta os seguidores ao publicar registro em um hotel luxuoso em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 21, a modelo e empresária Helô Pinheiro, de 81 anos, publicou uma série de registros curtindo a sua estadia em um hotel de luxo em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A eterna Garota de Ipanema posou de biquíni para a câmera e foi clicada usando um conjuntinho amarelo, chapéu e óculos de sol na ocasião.

Além de encantar os fãs com a beleza, a famosa pontuou que os registros publicados em seu perfil no Instagram revelam a sua real aparência: "Dia de luz, festa de sol e eu aqui no bem bom do hotel! Sem retoque e sem filtro com as imperfeições da idade", escreveu a mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro na legenda da publicação.

Na seção de comentários, os fãs exaltaram a beleza de Helô por meio de diversos elogios. Entre eles, constam: "Sempre linda"; "Atemporal" e "Vejo que o paraíso existe", compõem a leva de mensagens positivas destinadas à Helô.

Confira, abaixo, a imagem publicada por meio do perfil de Helô no Instagram:

Helô Pinheiro exalta o genro, César Tralli

Em dezembro do ano passado, Helô Pinheiro, a filha, Ticiane Pinheiro e o genro, César Tralli participaram do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman. Na ocasião, a empresária aproveitou o espaço para se declarar ao marido da filha, o que gerou elogios dos internautas.

“Eu tenho um genro inteligente, bonito, agradável, um ótimo pai, um ótimo marido!”, iniciou Helô. "Quando eu conheci, eu falei 'Nossa, dessa vez eu acho que a Tici vai curtir a vida dela. Eu senti segurança, mais firmeza na coisa. Esse é para sempre", completou, divertindo o público presente na ocasião. Confira!

