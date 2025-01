Estrela de Emilia Pérez passeia por São Paulo e conhece Mauricio de Sousa

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, visita os pontos turísticos da cidade e se emociona ao conhecer o cartunista Mauricio de Sousa

Protagonista do filme francês Emilia Pérez, a atriz espanhola Karla Sofía Gascón, de 52 anos, está em São Paulo para cumprir a agenda de divulgação do longa, que disputa em 13 categorias no Oscar 2025. Diante disso, a famosa aproveitou a tarde desta quarta-feira, 22, para conhecer os principais pontos turísticos da cidade e, inclusive, não conteve as lágrimas ao conhecer o cartunista Mauricio de Sousa.

Visita à Mauricio de Sousa Produções

Karla visitou os estúdios da Maurício de Sousa Produções, localizado em São Paulo. No local, além de Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, a atriz conheceu Mauro Sousa, diretor-executivo da Mauricio de Sousa Produções.

Na visita, a atriz tirou foto com os personagens Mônica e Cebolinha, vestiu um chapéu de palha e posou com o cartaz do filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, em exibição nos cinemas.

Karla contou a Mauricio de Sousa que conhece a Turma da Mônica desde a década de 1990, quando se tornou fã da personagem Mônica. Na ocasião, ela recordou que ganhou um Sansão de pelúcia, o coelhinho de pelúcia da personagem.

Karla Sofía Gascón visita os principais pontos turísticos de São Paulo

Na tarde desta quarta-feira, 22, Karla Sofía Gascón visitou a Rua 25 de Março, Catedral da Sé, o Parque Ibirapuera e o Beco do Batman, localizado na Vila Madalena. Todos pontos turísticos de São Paulo.

Em entrevista à Quem, Karla falou sobre a sua visita ao Brasil: "Brasil é um lugar maravilhoso, fui surpreendida em vários aspectos, e tudo para melhor! Adorei o Beco do Batman, a vista da cidade no Farol Santander e o carinho dos brasileiros. Também tenho um carinho muito especial pelos fãs da Selena Gomez, que têm sido supercarinhosos comigo, e aos que me acompanham desde Rebelde. No geral, todos são maravilhosos", declarou.

Karla Sofía Gascón, que recebeu a indicação ao Oscar de melhor atriz pelo trabalho em Emília Pérez na manhã desta quinta-feira, 23. Fernanda Torrestambém foi indicada na categoria pelo seu desempenho no filme brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. O longa ainda disputa o prêmio de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional.

