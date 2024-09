Estado de saúde de Maidê Mahl é atualizado pela amiga: 'Gravíssimo'

Após dias de internação depois de sumiço misterioso, estado de saúde de Maidê Mahl é atualizado pela amiga, a qual faz pedido para as pessoas

Após ficar desaparecida por três dias, a atriz Maidê Mahl foi encontrada com vários ferimentos em um quarto de hotel na região central da cidade de São Paulo e desde então segue internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas.

Apesar de ter seu quadro estável, a modelo ainda tem seu caso considerado grave e uma a amiga dela, Amanda Stafafone, falou sobre como ela está. Cansada de perguntas sobre Maidê, a moça disse que ela continua internada e que a maioria das pessoas mandam perguntas por curiosidade, e não por estarem realmente preocupadas com a jovem.

"Ela está em estado gravíssimo. Agora ela está estável, essa semana ela se estabilizou dentro de um quadro gravíssimo”, declarou. "Eu entendi muitas coisas que eu não estava entendendo. Eu vou pedir, por favor, para que vocês parem de me mandar mensagem", falou após visitar a atriz no hospital.

Vale lembrar que a atriz desapareceu no dia 2 de setembro no bairro de Moema. Ela ficou sem fazer contato com os amigos e a família por três dias. Então, os famosos iniciaram uma campanha nas redes sociais com a divulgação da foto dela em busca de informações sobre o seu paradeiro. A artista foi encontrada em um hotel no dia 5 de setembro e estava sozinha, machucada e debilitada. A jovem foi levada de ambulância para o hospital e segue em tratamento.

Outra amiga fala sobre Maidê Mahl

A atriz e modelo Maidê Mahl, que ficou desaparecida por três dias e foi encontrada em um hotel de São Paulo na última quinta-feira, 5, está internada há uma semana no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nesta quinta-feira, 12, uma amiga dela atualizou sobre o quadro de saúde da artista e disse que ainda não tem um diagnóstico concreto.

Em contato com o site Gshow, Michelle Rodrigues contou: "A gente não tem nenhuma melhora no quadro. Ela tá estável, grave e estável, é o que a gente sabe. As informações estão vindo bem picadas, principalmente agora, porque é restrita a entrada e quem tá acompanhando é mais a mãe, então a gente tá se organizando para que outros amigos consigam ir, porque é um horário bem restrito".

E completou: "Sei que ela está sendo bem cuidada, que segue com o tratamento intensivo na UTI. Acredito que ela deva estar sedada, se ela tivesse acordada eles já teriam me avisado, com certeza absoluta. Agora a gente segue torcendo para que ela acorde logo, melhore logo, enfim, seguimos."