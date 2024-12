Esposa de William Bonner nota 'anteninha' no marido no 'Jornal Nacional'

Ao ver 'anteninha' no marido, esposa de William Bonner manda mensagem para o jornalista e ele compartilha o que aconteceu

O apresentador William Bonner compartilhou uma mensagem que recebeu da esposa, a fisioterapeuta Natasha Dantas. Em sua rede social, o âncora do Jornal Nacional postou uma foto de sua orelha com um detalhe e contou o que aconteceu.

O jornalista então falou que a amada notou o objeto em seu ouvido e até mandou uma mensagem sobre o detalhe. William Bonner ficou surpreso com a boa visão da companheira, que conseguiu notar o item quase transparente.

"Mensagem da Natasha Dantas durante o meu serviço na firma: - Tem uma anteninha saindo da sua orelha", disse sobre a esposa ter notado o ponto, objeto utilizado no ouvido dos apresentadores para terem contato com a direção do programa durante o ao vivo.

É bom lembrar que William Bonner e Natasha Dantas oficializaram a união em setembro de 2018, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos do casal. Antes, ele foi casado com a apresentadora Fátima Bernardes de 1990 a 2016, com quem teve os trigêmeos Vinicius, Laura e Beatriz Bonemer.

Ana Maria Braga se diverte com sinceridade de William Bonner

Recentemente, Ana Maria Braga se divertiu ao mostrar a versão sincerona de William Bonner, que "detonou" uma cantora ao entrar ao vivo no Jornal Nacional, direto dos Estados Unidos, onde cobriu as eleições presidenciais no país. O jornalista reclamou do barulho e foi bem direto ao fazer um desabafo, o que chamou a atenção da apresentadora.

"Não dá para deixar de fora um assunto que está bombando na internet. É um fato assim... É um raro momento do William Bonner, que, na sua elegância de sempre, detonou uma cantora que estava fazendo um show nos arredores da Casa Branca. Não resistimos, William", disse Ana Maria antes de mostrar o vídeo; confira detalhes!

