Galvão Bueno surge em clima de romance com a esposa em Paris

Desirée Soares encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 18, ao surgir em um clique inédito com o marido, Galvão Bueno. A empresária e o narrador esportivo estão em Paris, na França, para os Jogos Olímpicos.

Na foto publicada no feed do Instagram, Galvão e Desirée aparecem em clima de romance durante um passeio pela cidade. "Ahh Paris!", escreveu a empresária legenda da publicação, acrescentando dois emojis de coração.

Mesmo após ter encerrado seu ciclo como narrador esportivo da Globo, Galvão estará de volta a uma cobertura olímpica da emissora em um projeto idealizado junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Ele será o embaixador da Casa Paris Brasil e terá a missão de produzir conteúdos e comandar alguns programas específicos a respeito dos Jogos Olímpicos.

Galvão fala sobre Neymar

Durante entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o narrador esportivo Galvão Bueno falou sobre sua relação com Neymar Jr. Ele afirmou que não teve qualquer desentendimento com o jogador, mas admitiu ter feito algumas observações sobre a atuação do craque em campo. Durante o papo, a jornalista Mylena Ciribelli questionou Galvão Bueno sobre possíveis atritos com o atleta, que atualmente está afastado do Al-Hilal para se recuperar de uma lesão.

"Houve rompimento? Eu nunca fiz postagem nenhuma, ele nunca fez postagem nenhuma. A situação do Neymar é assim: um jogador fora da curva, um craque excepcional. As pessoas falam muito sobre a vida dele, das festas, mas ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre [esse assunto]. Até porque eu não admito que alguém interfira na minha [vida]. Falar do Neymar sempre foi em campo. Em alguns momentos, ele se perdeu um pouco. Perdeu o controle, tomou algumas atitudes, fez algumas bobagens. Ele pode não ter gostado", disse ele. Saiba mais!