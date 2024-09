A influenciadora digital Bruna Biancardi usou seu instagram nesta terça-feira, 17, para mostrar que fez uma surpresa para sua família

A influenciadora digital Bruna Biancardi usou seu instagram nesta terça-feira, 17, para mostrar que fez uma surpresa para sua família. Com Mavie nos braços, ela desembarcou no Brasil sem avisar e escondeu dos pais que estava retornando. Para isso, contou com a ajuda da irmã, Bianca Biancardi.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela mostrou o momento em que apareceu na mansão em que moram Edson e Telma. "Viemos de surpresa passar uns dias aqui no Brasil! Minha irmã sabia e me ajudou na missão. Muita saudade dos meus filhos", disse ela que foi recepcionada pelos pets da família. Ela também contou aos pais que planejou a surpresa. "Olha quem tá aqui! Que saudade! Vem cá, meu amor! A gente veio fazer uma surpresa", detalhou.

Em seguida, explicou: "Cheguei de surpresa. Viemos passar poucos dias, mas eu estava precisando dos meus filhos. Minha família foi lá, mas meus filhos não sabem o que está acontecendo. Sou grudada neles e eles em mim. E eu estava mal por não ver meus filhos há mais de um mês". Ela também complementou na legenda: "Serão poucos dias, porém, bem aproveitados. Da última vez, só fiquei trabalhando e praticamente não passei tempo com eles."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruna Biancardi 🇧🇷 (@biancardi_bruna.fr)

