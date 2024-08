À espera do primeiro filho, MC Daniel faz declaração para Lorena Maria e se emociona

MC Daniel e a namorada, Lorena Maria, serão pais de um menino, como o casal comemorou com os fãs nesta segunda-feira (26)

MC Daniel preparou uma surpresa para a namorada, Lorena Maria, durante o chá revelação do primeiro bebê deles, que será um menino. Nesta segunda-feira (26), o casal dividiu um pouco do evento com seguidores e Lorena se derreteu pela mensagem especial que o cantor disse a ela, em um vídeo gravado de forma secreta. Emotivo, o artista precisou segurar as lágrimas ao falar sobre a nova família que ele e a influencer começaram a construir.

"Surpresinha para mim", escreveu Lorena na legenda da publicação, que foi compartilhada com os seguidores através de um story no Instagram.

"E aí, minha 'pretinha', estou muito feliz. Eu não queria fazer um vídeo, porque eu choro com tudo. Estou muito feliz, parece que estou sonhando. Vou te dar muito amor, muito carinho. Vou te dar todo o suporte que você precisa, porque você é muito importante para mim. Te admiro muito como mulher e como pessoa", disse Daniel com a voz embargada.

Além disso, o cantor aproveitou o espaço para projetar o futuro da família com a chegada do bebê, do qual ainda os pais não revelaram o nome: "Tenho certeza que (o bebê) será a maior bênção da nossa vida. Estou muito orgulhoso, porque sei que foi Deus que te colocou na minha vida e vai colocar essa criança que vai nos abençoar para sempre. Te amo!", concluiu o MC.

Lorena e MC Daniel revelam sexo do primeiro filho

Pouco depois de anunciarem a gravidez de Lorena Maria, o casal contou ao Portal LeoDias que já haviam revelado o sexo do bebê, em um chá revelação para amigos e familiares. Na ocasião o casal disse que traria a novidade aos fãs em breve. Nesta segunda-feira (26), os dois quebraram o silêncio sobre o assunto nas redes e contaram que estão à espera de um menino.

"Você ainda nem nasceu, mas já é meu maior presente de Deus. Vem, meu 'molecote'. Papai está ansioso", escreveu o novo papai.

"Deus da criação, lá no começo, antes do início dos tempos, sem ponto de referência, você falou ao escuro e fez reluzir a maravilha da luz. Enquanto você fala, centenas de bilhões de galáxias nascem. No vapor da sua respiração, os planetas se formam. Se as estrelas foram feitas para adorar, eu também irei", declarou a mãe do menino.