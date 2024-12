Eslovênia Marques faz balanço de 2024: 'Foi um pouco caótico, mas sigo plena'

Em entrevista à CARAS Brasil, Eslovênia Marques recorda os pontos altos de 2024 e destaca aprendizados que teve ao longo do ano

O ano de 2024 foi de muito aprendizado para Eslovênia Marques(28). A influenciadora e modelo viveu diversas experiências marcantes e assegura, em entrevista à CARAS Brasil, que apesar de alguns momentos caóticos, ela tira um saldo positivo dos últimos 12 meses e entra em 2025 com o pé direito.

"Pretendo finalizar o meu ano com muita esperança de que o próximo seja melhor. Foi um período de muito aprendizado, seja no trabalho, finanças, âmbito afetivo, com a família e as amizades, em todos os aspectos da minha vida. Foi um ano em que pude amadurecer bastante", diz Eslovênia .

Ela conta que também passou por períodos mais difíceis, porém, eles a ajudaram a se tornar ainda mais resiliente. "Foi um pouco caótico, mas até brinco que sigo plena com isso. O ano vai acabar com a esperança de que no próximo eu consiga realizar alguns projetos e me sentir mais equilibrada em alguns pontos da minha vida."

A ex-participante do BBB 22 também conta que uma de suas maiores conquitas neste ano foi estrear nas passarelas de Paris, na semana de moda da capital francesa. "Não tem como não falar sobre o meu desfile em Paris. Foi uma das experiências que mais me impactaram profissionalmente", destaca ela, que abriu o desfile da marca brasileira Versa Brand.

Eslovênia também recorda a sua viagem ao Vaticano, que aconteceu no mesmo período do desfile. "Eu sou muito religiosa. Para mim, foi um momento de grande significado e foi, sem dúvida, o dia mais feliz do meu ano. Essa viagem e o desfile foram muito especiais. Foi uma experiência que marcou tanto minha carreira quanto minha vida pessoal. Estou muito feliz por isso."

Na última quarta-feira, 18, Eslovênia esteve presente na festa de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca (25). Em uma enquete promovida pela CARAS Brasil, ela teve seu look escolhido como o melhor da noite, com 52,7% dos votos, desbancando a dona da comemoração e nomes como Poliana Rocha (48) e Yasmin Brunet (36).

