Eslovênia Marques fala sobre fase solteira: 'Momento para viver e me conhecer'

Eslovênia Marques(28) celebra neste domingo, 17, o início de um novo ciclo em sua vida. Com uma comemoração intimista de aniversário, a ex-BBB e influenciadora tirou um tempo do dia especial para falar com a CARAS Brasil sobre os planos para o futuro e sua fase solteira.

"Acredito que sempre que finalizamos um ciclo e começamos outro, nos sentimos mais motivados e esperançosos", conta Eslovênia Marques . "Estou me dedicando a mim mesma, esse momento é para viver e me conhecer melhor. Estou 100% focada no meu trabalho e em me desenvolver como pessoa."

Solteira há um ano, ela assegura que o momento de autoconhecimento é importante para também a preparar para outra relação. "Quero crescer, aprender e aproveitar ao máximo essa fase de autodescoberta antes de dar espaço para algo novo, como um relacionamento."

Eslovênia conta que, neste ano, decidiu fazer uma celebração intimista para seu aniversário. "Escolhi passar em Pernambuco, rodeada apenas pela minha família e amigos mais próximos. Quero realmente reservar esse dia para estar com as pessoas que amo e fazer as coisas que gosto, de maneira mais reservada."

A influenciadora explica que ainda não tem metas para seu ano novo pessoal, mas que já está pensando nisso —uma vez que tem costume de criar listas com metas profissionais e pessoais todos os anos.

"Ainda estou começando a pensar nisso, mas, com certeza, serão coisas que contribuirão para o meu bem-estar e amadurecimento, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, para que eu possa crescer em ambas as áreas. Vou preparar essa lista com calma, para que o próximo ano comece bem alinhado, com objetivos claros e com foco no que realmente importa."

