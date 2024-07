Escola das filhas de Ivete Sangalo tem sala de dança e quintal para jardinagem; veja fotos

Criada por Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, escola se tornou assunto por abordagem pedagógica diferenciada; conheça ambientes

A Escola Ybá do Quintal se tornou assunto nesta semana por sua abordagem pedagógica diferenciada. Criada por Daniel Cady (39), marido da cantora Ivete Sangalo (52), o núcleo de educação infantil promove o contato das crianças com a natureza com os mais diversos ambientes; confira fotos!

A escola das filhas de Ivete Sangalo , as gêmas Helena e Marina (6), possui um salão de dança, quintal para jardinagem, um amplo espaço com mesas para atividades e playgrounds para brincadeiras. Além da educação infantil, o local também passou a oferecer o Ensino Fundamental para turmas em 2025.

O projeto arquitetônico foi feito pela Bettí Arquitetura, e encanta os pais, crianças e seguidores da escola no Instagram. "Possuímos em nossa estrutura, ambientes estrategicamente planejados, integrados ao cotidiano didático-pedagógico", diz o site da instituição.

CONFIRA OS AMBIENTES DA ESCOLA YBÁ DO QUINTAL

As crianças podem estudar em período integral, e a escola também oferece atividades de musicalização, capoeira e teatro, além de oferecer espaços multissensoriais, heurístico e um ateliê para atividades dos pequenos.

O nutricionista decidiu criar a escola após não achar um local adequado para as gêmeas estudarem em Salvador, na Bahia. Atualmente, ele conta com a ajuda de sua cunhada, Cynthia Sangalo, para administrar o espaço.

O site da escola não disponibiliza informações sobre a mensalidade do local, no entanto, afirma que se dedica a integrar diversas áreas do conhecimento como ciência, pedagogia, neurociência, sociologia e filosofia. Além disso, a instituição também é bilíngue.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ESCOLA DAS FILHAS DE IVETE SANGALO NO INSTAGRAM: