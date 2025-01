Equipe de Luciana Gimenez se pronuncia sobre rumores de affair com ex-chiquitita

Apresentadora do SuperPop foi flagrada em momento de interação com atriz de Chiquititas

Luciana Gimenez (55) foi surpreendida, neste domingo, 12, com o vazamento de um vídeo feito durante uma viagem de Réveillon na Bahia, no final de dezembro, em que surge próxima de Julia Gomes (22) numa cabana de praia. No registro, as duas aparecem sentadas em um sofá, aparentemente conversando.

A intérprete de Marian cobre o rosto de ambas com um leque, impossibilitando que quem estivesse por perto observasse a cena. No entanto, o vazamento das imagens abriu margem para a interpretação de parte dos internautas, que afirmam o beijo entre a apresentadora e a atriz.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Gimenez afirma: "Não temos nenhuma declaração oficial sobre este assunto". Por outro lado, Gomes foi às redes sociais assim que o vídeo viralizou e negou um affair com a comandante do SuperPop.

“É impressionante que se eu falar alguma coisa minha, que eu canto, que eu tô nisso, tô naquilo, faço ballet, sapateado, vocês não iam dar tanta importância quanto uma notícia tirada de contexto. E isso faz refletir sobre o tipo de notícia que a gente gosta de consumir”, começa.

“No vídeo, eu apareço segundo um leque, que eu nem sei de onde eu tirei (risos) e conversando bem pertinho dela. A gente estava em um momento muito amigas, a gente se conhece há um tempo. Então é muito triste ver que as pessoas realmente querem distorcer as coisas”, continua.

A atriz de Rensga Hits!, série original Globoplay, ironizou os rumores de um affair com Gimenez e aproveitou o engajamento para promover o filme Fé para o Impossível, com lançamento previsto para fevereiro. “Se tivesse realmente acontecido o que estão dizendo que aconteceu, eu não teria problema nenhum em dizer que aconteceu, mas não aconteceu”, conclui.

VEJA O VÍDEO DO FLAGRA ENTRE LUCIANA GIMENEZ E JULIA GOMES:

Luciana Gimenez e a atriz Julia Gomes foram vistas juntinhas em uma praia. pic.twitter.com/qik49DDoWv — QG do POP (@QGdoPOP) January 12, 2025

Leia também: Renato Aragão celebra seus 90 anos com missa no Cristo Redentor